Schleifmühlchen-Umbau: Lindenberg-Sperrung ab Donnerstag

(wS/si) Siegen 13.06.2023 | Der Umbau des Kreisels „Schleifmühlchen“ in Siegen geht in die zweite Bauphase über. Wegen der anstehenden Bauarbeiten wird der „Knotenarm“ der Frankfurter Straße in und aus Richtung Lindenberg ab Donnerstag, 15. Juni, gesperrt. Die Vollsperrung erfolgt ab 6 Uhr morgens, informiert die städtische Straßen- und Verkehrsabteilung.

Die Sperrung ist notwendig, weil unter anderem zur weiteren verkehrlichen Entlastung eine zusätzliche neue Fahrspur („Bypass“) vom Lindenberg in Richtung Kaan-Marienborn gebaut wird, sowie die Fahrbahndeckenerneuerungen bis zur OD-Grenze und Leitungsarbeiten geplant sind. Die Umfahrung erfolgt dann über die Fludersbach und die Wetzlarer Straße. Anlieger des gesperrten Armes Frankfurter Straße können über den Lindenberg in die Frankfurter Straße einfahren. Aus dem Knotenpunkt Schleifmühlchen ist dies während der Sperrung nicht möglich.

Am Donnerstag und Freitag, 15. und 16. Juni, wird außerdem die provisorische Verkehrsfläche im Bereich neben dem VEB-Gebäude in der Marienborner Straße asphaltiert. Um genügend Aufstellfläche für das Bohrgerät für die Ufermauer zu haben, muss der Verkehr in Richtung VEB geleitet werden und über den jetzigen Gehwegbereich fahren. Dieser wird deshalb zurückgebaut und eine tragfähige provisorische Fahrbahn errichtet.

Am Samstag, 17. Juni, und Montag, 19. Juni, wird die Markierung für die Verkehrsführung auf der Baustelle aufgetragen. Ab Montag, 19. Juni, wird der Verkehr über eine Ampel-Signalanlage geregelt, die nach Fertigstellung der Markierungsarbeiten in Betrieb geht. Der Verkehr zwischen Siegen und Kaan- Marienborn und in die Fludersbach ist während der Bauphasen auf diese Weise besser zu steuern, als wenn alle „Arme“ des Kreisels geöffnet bleiben. Die Verbindung in östlicher Richtung zwischen Siegen und Kaan-Marienborn mit der Frankfurter Straße und der Marienborner Straße bleibt – trotz der Großbaustelle – durchgängig befahrbar.

Foto: Archiv wirSiegen.de