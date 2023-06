Sicheres und erfrischendes Trinkwasser für alle: Öffentlicher Trinkwasserbrunnen am Kinderspielplatz im Siegener Schlosspark eröffnet

(wS/svb) Siegen 20.06.2023 | Ein Trinkwasserbrunnen in moderner Stahl-Optik hat jetzt seinen neuen Standort im Siegener Schlosspark auf der Wiese oberhalb des Abenteuerspielplatzes bezogen. Die Stadt Siegen und die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH (SVB) freuen sich über die Installation des neuen Trinkbrunnens.

Die SVB haben in enger Abstimmung mit der städtischen Grünflächenabteilung den Wasserspender errichtet, um den Besucherinnen und Besuchern des Schlossparks eine zuverlässige und erfrischende Trinkwasserquelle zur Verfügung zu stellen. Zuvor hatte der Ausschuss für Umwelt, Klima und Energie im Februar 2022 die Errichtung eines Trinkwasserspenders am neuen Kinderspielplatz am Oberen Schloss beschlossen.

Der Brunnen stellt eine wertvolle Ergänzung der Parkanlage dar. Zukünftig wird die Stadt Siegen den Betrieb des Brunnens, der saisonal von April bis Oktober und bedarfsgesteuert betrieben wird, übernehmen und die Wasserqualität durch regelmäßige Kontrollen überwachen.

Die SVB hat durch die Errichtung und den Anschluss des Spenders an ihr Trinkwassernetz maßgeblich zur Realisierung des Projektes beigetragen. Als regionaler Trinkwasserversorger stellt die SVB sicher, dass alle Haushalte jederzeit mit frischem Trinkwasser versorgt werden. Thomas Mehrer, Geschäftsführer der SVB, betont die Bedeutung für die Gemeinschaft: „Als Trinkwasserversorger liegt es uns am Herzen, dass die Menschen in der Region jederzeit Zugang zu qualitativ hochwertigem Trinkwasser haben. Wir freuen uns, mit dem neuen Brunnen am Kinderspielplatz nun zusätzlich einen öffentlichen Wasserzugang für die großen und kleinen Besucherinnen und Besucher des Schlossparks zu schaffen.“

„Der neue Trinkwasserspender wertet nicht nur unseren Schlosspark weiter auf, mit ihm steht nun auch für alle Bürgerinnen und Bürger ausreichend Trinkwasser zur Verfügung“, ergänzt Stadtbaurat

Henrik Schumann, „gerade bei den aktuell hohen Temperaturen ist das vor allem für spielende Kinderm oder ältere Menschen, die sonntagnachmittags unser Kulturangebot nutzen, besonders wichtig“. Wer hier seine eigenen Trinkflaschen befülle, trage außerdem dazu bei, unnötigen Müll zu vermeiden.

SVB-Geschäftsführer Thomas Mehrer, Markus Bruch (SVB), Ralf Bergholz, Leiter der Grünflächenabteilung und Stadtbaurat Henrik Schumann (v.l.) bei der Eröffnung des neuen Trinkwasserbrunnes im Schlosspark. (Foto: Stadt Siegen)