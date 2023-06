Siegen startet fair in den Tag – Faire Frühstückstafel auf dem Wochenmarkt gut besucht

(wS/si) Siegen 14.06.2023 | Unter dem Motto „Siegen startet fair in den Tag“ hat die Fairtrade-Stadt Siegen jetzt zu einer „Fairen Frühstückstafel“ auf dem Siegener Wochenmarkt eingeladen.

Die Besucherinnen und Besucher ließen sich, gemeinsam mit Bürgermeister Steffen Mues, an der Rathaus-Treppe fair gehandelte Frühstücksprodukte wie Kaffee, Tee, Kakao und Honig aus dem Weltladen schmecken. Dazu gab es Bioprodukte wie Müsli mit fair gehandelten Bananen, verschiedene Brotaufstriche, faire Nusscreme und ein vielfältiges Bio-Brot- und Brötchensortiment. Eine Auswahl an Frühstücksprodukten konnte auch direkt vor Ort erworben werden.

„Wir freuen uns, dass viele Besucherinnen und Besucher des Siegener Wochenmarktes an unserer Frühstückstafel Platz genommen haben“, freut sich der Sprecher der Steuerungsgruppe, Reiner Lorenz. „Als Fairtrade-Stadt wollen wir mit solchen Aktionen zeigen, dass sich schon zum Start in den Tag ein Zeichen für mehr Klimafairness setzen lässt, zum Beispiel mit fair gehandelten Produkten aus dem Weltladen.“

Wer sich über Angebote des fairen Handels in unserer Region informieren möchte, kann den Einkaufsführer „Fairhandeln in Siegen-Wittgenstein und Olpe“ des Vereins für soziale Arbeit Siegen e.V. und das aktualisierte Faltblatt „Siegen handelt fair!“ zu Rate ziehen, beides verfügbar auf der Homepage der Stadt Siegen unter www.siegen.de .



Bürgermeister Steffen Mues im Gespräch an der ersten „Fairen Frühstückstafel“ der Fairtrade-

Stadt Siegen