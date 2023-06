Siegener Grundschüler geehrt: Bürgermeister dankte Schülerlotsen

(wS/ots) Siegen 16.06.2023 | Sie haben sich entschieden, den Weg zur Schule vor allem für jüngere Mitschülerinnen und Mitschüler sicherer zu machen: 27 Mädchen und Jungen engagierten sich im vergangenen Schuljahr als Schülerlotsinnen und -lotsen. Für ihre ehrenamtliche Arbeit dankte ihnen jetzt Bürgermeister Steffen Mues.

Seit nun acht Jahren lädt die Stadt Siegen Schülerlotsinnen und Schülerlotsen der städtischen Grundschulen zu einem Empfang im historischen Ratssaal in der Siegener Oberstadt ein. Der Einladung gefolgt waren in diesem Jahr elf Mädchen und Jungen der Hubenfeldschule sowie ein Lehrer der Pestalozzischule, stellvertretend für drei Schülerinnen und Schüler, die auf Grund eines Schulprojekts nicht persönlich am Empfang teilnehmen konnten.

„Unseren Ratssaal nutzen wir nur für ganz besondere, feierliche Anlässe“, begrüßte Bürgermeister Steffen Mues die jungen Gäste, „Und solch einer ist heute, denn ihr habt mit eurer Entscheidung, Schülerlotsin oder Schülerlotse zu werden, etwas Besonderes geleistet!“ Als Dank für ihren Einsatz erhielten die Kinder außerdem eine Urkunde und ein kleines Geschenk. Auch Vertreter der Fraktionen im Rat der Stadt Siegen, der VWS und der Kreispolizeibehörde waren gekommen, um den Schülerinnen und Schülern zu gratulieren.

Verhindert waren in diesem Jahr auch die Schülerinnen und Schüler der Birlenbacher Schule. Elf Mädchen und Jungen lernten dort im vergangenen Jahr, wie man den Schulweg für andere sicherer macht und wie man für Ordnung vor und während der Busfahrt sorgt. Auch ihnen galt der Dank von Bürgermeister Steffen Mues, der die jungen Helferinnen und Helfer am Montag, 12. Juni 2023, in ihrer Schule besuchte.

Elf Schülerlotsinnen und Schülerlotsen waren der Einladung von Bürgermeister Steffen Mues gefolgt.

Bei einem persönlichen Besuch an der Birlenbacher Schule dankte Bürgermeister Steffen Mues den Schülerinnen und Schüler für ihren Einsatz.

(Fotos: Stadt Siegen)