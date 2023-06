Siegener Tuningtreffen 2023 zu Gunsten Aktion Lichtblicke e.V. – Sonntag 16. Juli von 10 – 18 Uhr

(wS/red) Siegen 23.06.2023 | Rolling Deep veranstaltet Events im Bereich der Tuningszene für wohltätige Zwecke. Die diesjährige Veranstaltung findet am Sonntag, den 16.07.2023, von 10:00 bis 18:00 Uhr auf dem Gelände des Einrichtungshauses IKEA Siegen „Auf dem Heidenberg“ statt. Der gesamte Spendenerlös kommt der Aktion Lichtblicke e.V. zugute.

Familienfreundliche Atmosphäre und vielfältiges Programm

Rolling Deep legt großen Wert auf eine familienfreundliche Atmosphäre und bietet ein abwechslungsreiches Programm für Besucher jeden Alters. Neben einer Ausstellung getunter Fahrzeuge, darunter Autos, Motorräder, Oldtimer und LKWs, erwartet euch eine Händlermeile, ein Leistungsprüfstand sowie eine Fahrzeugbewertung mit Pokalvergabe. Zusätzlich könnt ihr an einer Tombola teilnehmen und euch von der Dancecrew Synergy begeistern lassen.

Spaß für die kleinen Besucher

Auch für die kleinen Besucher haben wir jede Menge Unterhaltung im Programm. Sie können sich auf einer Kinderhüpfburg austoben, sich schminken lassen oder die Vorführungen eines Rettungseinsatzes der Feuerwehr Siegen bewundern. Außerdem werden Rundfahrten mit Trikes und Quads über das Gelände angeboetn.

Besondere Highlights und Gastronomie

In diesem Jahr gibt es eine besondere Premiere: Den Stand von „Tune it safe“, an dem echte Polizisten mit getunten Polizeifahrzeugen vertreten sind. Seid gespannt auf dieses Highlight! Zudem könnt ihr euch auf der „Gastro-Meile“ mit verschiedenen Speisen und Getränken stärken.

Eintrittspreise

Die Eintrittspreise betragen 15 € für Fahrer mit Fahrzeug, 5 € für Beifahrer und Fußgänger, und Kinder bis 12 Jahre haben freien Eintritt.

Shuttlebus-Service und Abschluss

Besucher, die ihr Auto nicht ausstellen möchten, aber dennoch an unserem Treffen teilnehmen möchten, können den Shuttlebus von Moonshine Limousinenservice nutzen. Die genauen Parkmöglichkeiten und der Abfahrtsort des Shuttlebusses werden noch bekannt gegeben.

Das Team von Rolling Deep freut sich auf einen fantastischen Tag mit euch!