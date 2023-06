STADTRADELN-Fest am Sonntag: Leckeres vom Grill und Fahrradakrobatik am Alten Bahnhof in Deuz

(wS/red) Siegen-Wittgenstein 07.06.2023 | Halbzeit beim STADTRADELN in Siegen-Wittgenstein. 2.516 Radlerinnen und Radler nehmen bisher an der Aktion teil, bei der es darum geht möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen. Im vergangenen Jahr waren es nach Ablauf der drei Wochen insgesamt knapp 2.000.

Auch diesen Sonntag, 11. Juni, können mit einer Fahrt zum Alten Bahnhof in Netphen-Deuz (Albert-Irle-Straße 12) fleißig Kilometer gesammelt werden. Von 11:30 bis 13:00 Uhr gibt es dort kalte Getränke, Heißes vom Grill, Live-Musik mit dem „Duo Spontan“ und zwei Shows des Fahrrad-Akrobaten Steve Stergiadis. Direkt neben dem Parkplatz, der für das Fest abgesperrt wird, befindet sich auch der Bühlgarten Spielplatz.

Wer in der Gruppe zum STADTRADELN-Fest anreisen möchte, kann an der Familienfahrradtour des ADFC Siegen-Wittgenstein teilnehmen. Sie beginnt um 10:00 Uhr am Bismarckplatz in Siegen-Weidenau und geht 15 Kilometer bis zum Fest. Eine Anmeldung zur Tour ist erforderlich unter https://touren-termine.adfc.de.

Die Aktion STADTRADELN

Noch bis Freitag, 16. Juni, geht es darum, möglichst viele Alltageswege klimafreundlich mit dem Rad zurückzulegen und damit CO2 einzusparen. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann das jederzeit – auch noch bis zum letzten Tag des Aktionszeitraums – tun, unter der Webadresse: www.stadtradeln.de/registrieren. Um mitzumachen gründet man ein Team, schließt sich einem bestehenden Team an oder kann auch Teil einer offenen Gruppe werden, die es in jeder Kommune und beim Kreis gibt. Die gefahrenen Kilometer kann man mit der STADTRADELN-App tracken oder auch händisch auf der Internetseite eintragen.

Die Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein hat in diesem Jahr einen großen Gewinn ausgerufen. Wer im Aktionsraum an mindestens fünf Tagen mit dem Fahrrad statt mit dem PKW zur Arbeit fährt und sich das von seinem Arbeitgeber bescheinigen lässt, hat die Chance auf einen Zuschuss von 3.500 Euro für den Kauf eines E-Bikes. Mehr Informationen zum STADTRADELN, dem Fest und dem Gewinnspiel gibt es unter www.siegen-wittgenstein.de/stadtradeln.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier