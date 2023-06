TuS Ferndorf – Jörn Persson: Der Junge von der Insel, er geht

(wS/red) Ferndorf 04.06.2023 | Der Sturm aus dem Norden, aus List/Sylt, er hat die Segel gestrichen, er verlässt den Verein

Das war schon ein Schlag ins Kontor, die Ferndorfer Fans hatten jetzt sicherlich gedacht/gehofft, er bliebe dem Verein erhalten, denn sein „Kumpel“ aus vergangenen Handballtagen nämlich Keeper Jonas Wilde wechselt zum TuS und dann hätten sie ja mind. 1 Saison die Ferndorfer Farben getragen.

Es wäre sehr schön gewesen, er passte gut in den Kreis der jungen Wilden, aber er hat sich offenbar anders entschieden. Gab es vom TuS Ferndorf Angebote um ihn weiter an den Verein zu binden oder war Jörns Entscheidung schon gefallen?? Wir wissen es nicht, aber vielleicht wechselt er ja zu einem Verein im Westen, dann würden wir ihn, wenn auch in anderen Farben, wiedersehen. Seine Freundin spielt ja in Dortmund in der Bundesliga ebenfalls Handball und so ist der Weg zu ihr nur unwesentlich anders. Die Redaktion wünscht ihm alles, alles Gute für seine neue Herausforderung und dann vielleicht bis zur nächsten Saison. Jörn schrieb ja auf Instagram „Wir sehen uns“, das lässt die Vermutung zu, dass er im Westen bleibt!??

Bericht dazu vom TuS Ferndorf:

Die Personalplanungen des TuS Ferndorf für die kommende Drittliga-Saison schreiten weiter voran. Nachdem in den letzten Tagen mit Max Schmidt und Jonas Wilde zwei Neuzugänge bekannt gegeben werden konnten, verlässt ein Spieler den Verein auf eigenen Wunsch. Jörn Persson wird sich nach zwei Jahren in Rot und Weiß einer neuen Herausforderung stellen.

„Ich möchte mich bei Jörn für seinen Einsatz für den TuS Ferndorf bedanken. Er hat in jedem Training und in jedem Spiel immer 100 % gegeben und sich voll und ganz mit dem TuS Ferndorf identifiziert. Dass er uns auch nach dem Abstieg im letzten Sommer die Treue gehalten hat, rechne ich ihm hoch an“, bedankt sich Geschäftsführer Mirza Sijaric beim gebürtigen Sylter.

Jörn Persson wechselte im Sommer 2021 aus Dessau-Roßlau ins Siegerland und spielte sich insbesondere in der Rückrunde der Zweitliga-Saison 2021/2022 in den Vordergrund. In der gerade abgelaufenen Saison erzielte er in 34 Spielen 91 Tore für den TuS Ferndorf und war maßgeblich am Erreichen der Aufstiegsrunde beteiligt.

Der Spielmacher blickt zufrieden auf die vergangenen beiden Jahre zurück: „Ich bin dankbar für die letzten zwei Jahre in Ferndorf. Es war immer cool in der Stählerwiese bei einer tollen Atmosphäre zu spielen. Den Spielern, den Fans und der Familie TuS wünsche ich alles Gute.“

