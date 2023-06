Unfall in Kreuztal-Buschhütten: Alkoholisierter PKW-Fahrer verliert Kontrolle und kollidiert mit geparkten Fahrzeugen

(wS/red) Kreuztal 12.06.2023 | Am Sonntag, dem 11.06.2023 um kurz vor 18 Uhr beabsichtigte ein 31-jähriger VW-Fahrer in Kreuztal-Buschhütten von der Straße „Auf dem Damm“ kommend in die Buschhüttener Straße einzubiegen. In der Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit zwei am Straßenrand geparkten Fahrzeugen.

Sowohl die beiden geparkten Fahrzeuge als auch das Fahrzeug des Unfallverursachers wurden beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf etwa 26.000€ geschätzt. Sowohl der Fahrer als auch seine 33-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen bei dem Unfall. Als Ursache für den Unfall wird der Alkoholgehalt des Fahrers vermutet. Gemäß den Angaben der Polizei wurde sein Führerschein sichergestellt. Zudem besteht aufgrund von Zeugenaussagen der Verdacht, dass der Mann mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Den 31-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

