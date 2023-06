Wilde Getränkekisten-Landschaft: LKW verliert rund 150 Getränkekisten in Kreuztal-Kredenbach

(wS/red) Kreuztal 06.06.2023 | Am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr ereignete sich in Kreuztal-Kredenbach ein Vorfall, bei dem ein LKW etwa 150 volle Getränkekisten verlor. Der Zwischenfall fand an der Ecke Marburger Straße / Martinshardtstraße statt. Sofort nach dem Eintreffen der ersten Polizeibeamten begannen sie in Zusammenarbeit mit dem LKW-Fahrer damit, die Kisten von der Fahrbahn zu räumen, um die Straße schnellstmöglich wieder freizubekommen. Weitere Kollegen eilten zur Hilfe und unterstützten bei den Aufräumarbeiten. Die Feuerwehr wurde ebenfalls alarmiert, um bei den Einsatzmaßnahmen zu unterstützen. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen auf der Marburger Straße. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.















Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige