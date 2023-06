Wissenswertes rund um die Biene und die Imkerei: Mit den „Natur-Detektiven“ zu den Honigbienen

(wS/red) Erndtebrück-Birkelbach 13.06.2023 | Wie kommt der Honig ins Glas? Was genau machen eigentlich Imkerinnen und Imker und wie geht es in einem Bienenstock zu? Darum geht es bei einer Veranstaltung mit Juliane Berger vom Imkerverein Luisenburg am Freitag, 16. Juni 2023, von 15 Uhr bis 18 Uhr. Treffpunkt ist das Christliche Jugenddorf (CJD), Zum Böhl 1, in Erndtebrück-Birkelbach.

Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab sechs Jahren. Auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer warten unter anderem spannende Einblicke in die Welt der Bienen, Spiele, Experimente, Basteleien und Honig direkt aus der Schleuder.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es im Online-Veranstaltungskalender der Biologischen Station unter www.biostation-siwi.de.

Foto: Sabine Portig

