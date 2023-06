Zoll hebt illegale Wasserpfeifentabak-Fabrik in Kreuztal aus

(wS/red) Kreuztal NRW 22.06.2023 | Am Mittwochnachmittag (21.06.) um kurz nach 17 Uhr schlugen die Zollfahnder in Kreuztal zu. Mit zahlreichen Einsatzkräften wurde an Objekten an der Hagener Straße eine umfangreiche Durchsuchungsaktion durchgeführt. Die Beamten vor Ort fanden dabei umfangreiches Beweismaterial, das für die illegale Wasserpfeifen-Tabakherstellung verwendet wurde. Die Menge an Material war derart groß, dass neben örtlichen Unternehmen auch das Technische Hilfswerk angefordert werden musste um diese Dinge abzutransportieren. Das THW traf mit einem LKW ein und ein oder mehrere Fahrzeuge wurden ebenfalls sichergestellt.

Der Einsatz wurde von der „Kontrolleinheit Verkehrswege“ der deutschen Bundeszollverwaltung durchgeführt und vom Ordnungsamt Kreuztal unterstützt. Nach Angaben vor Ort gegenüber wirSiegen.de handelt es sich bei diesem Vorfall um einen „größeren Fall“, dessen Schaden beträchtlich ist. Federführend in den Ermittlungen ist die Staatsanwaltschaft Siegen. Die Durchsuchung in der Hagener Straße dauerte bis in die späten Abendstunden, und die Ermittlungen befinden sich weiterhin auf Hochtouren.

Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine weiteren Angaben gemacht werden. Die deutschen Zollbehörden sind entschlossen, gegen illegale Aktivitäten vorzugehen und die Einhaltung der geltenden Gesetze zu gewährleisten. Der Handel mit illegal hergestelltem Wasserpfeifentabak birgt nicht nur gesundheitliche Risiken für die Verbraucher, sondern schädigt auch die legalen Unternehmen der Tabakindustrie.

Die Zollfahnder und die Staatsanwaltschaft Siegen sind sicher, weitere Hintergründe und Verbindungen im Zusammenhang mit dieser illegalen Wasserpfeifentabak-Fabrik aufzudecken.









Fotos: Andreas Trojak / M. Groß – wirSiegen.de

