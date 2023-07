80-jährige Frau verliert Kontrolle über Fahrzeug, kollidiert mit geparktem Auto und landet im Fluss „Weiß“

(wS/red) Siegen 06.07.2023 | Am Donnerstagvormittag ereignete sich gegen 08:50 Uhr ein Unfall auf einem Parkplatz an der Hauptstraße in Kaan-Marienborn. Eine 80-jährige Frau parkte ihren Citroën und hatte die Absicht, loszufahren. Doch plötzlich „gab es kein Halten mehr“, wie sie selbst angab, und sie verlor die Kontrolle über ihr Auto. Dies führte zur Kollision mit einem weiteren geparkten PKW, bevor das Fahrzeug schließlich im Fluss Weiß zum Stehen kam.

Besorgnis über das Wohlergehen der Fahrerin machte sich breit, da zunächst befürchtet wurde, dass sie in ihrem PKW eingeklemmt sein könnte. Glücklicherweise bestätigten sich diese Befürchtungen nicht, da die 80-Jährige in der Lage war, sich eigenständig aus ihrem Fahrzeug zu befreien. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon und blieb glücklicherweise unverletzt.







Fotos: M. Groß / wirSiegen.de

