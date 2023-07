900.000 Liter Wasser laufen aus – Rohrbruch im Hallenbad Löhrtor

(wS/red) Siegen 19.07.2023 | Erstmeldung | Heute Morgen ereignete sich ein Großeinsatz für die Feuerwehr Siegen im Löhrtor Hallenbad, nachdem ein Abwasserrohr des Schwimmbeckens geplatzt und abgerissen war. Infolgedessen ergossen sich etwa 900 Kubikmeter Wasser in den Keller, was aufgrund der Stromversorgung zu einem unkontrollierbaren Zustand führte.

Der Vorfall ereignete sich am Vormittag, als das Abflussrohr des Schwimmbeckens unerwartet brach, und das Wasser mit enormer Kraft ausströmte. Die enorme Menge Wasser überflutete den Keller des Hallenbades und konnte nicht gestoppt werden, da der Bereich der Stromversorgung beeinträchtigt war. In kürzester Zeit wurde der Keller mit hunderttausenden Litern Wasser geflutet, was zu erheblichen Schäden führte.

Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, bildete die Feuerwehr Siegen zwei Einsatzabschnitte. Der erste Einsatzabschnitt konzentrierte sich auf den Bereich des Schwimmbeckens, während der zweite Abschnitt für die Bewältigung der Folgeschäden im Keller zuständig ist.

Die Straße Löhrtor ist im bereich des Hallenbad voll gesperrt. Videobeitrag folgt.

Fotos: Feuerwehr Siegen

