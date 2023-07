Ausstellungseröffnung: Der Umgang mit dem Siegener Baubestand

(wS/uni) Siegen 07.07.2023 | Das Department Architektur der Universität Siegen setzt sich mit Bauen im Bestand und Zukunftskonzepten für die Stadt Siegen auseinander. Aktuelle Projekte und Entwürfe sind nun in einer Ausstellung zu sehen.

Siegen ist eine Stadt, die in der Nachkriegszeit großflächig neu aufgebaut wurde und in der durch eine starke Wirtschaft immer wieder neue Zweck- und Alltagsbauten entstanden sind. Die Stadtstruktur bietet daher eine optimale Grundlage, um Zukunftskonzepte im Umgang mit dem Baubestand zu entwickeln und zu erproben. Stichworte sind zirkuläres Bauen, also u.a. Wiederverwendung von Rohstoffen, und die Reduzierung des Ressourcenverbrauchs. Das Department Architektur der Universität Siegen beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit dem Bauen im Bestand und hat nun in einer Ausstellung aktuelle Projekte und Entwürfe zusammengestellt. „Der Umgang mit dem Siegener Baubestand“ wird am Dienstag, 11. Juli, um 18 Uhr in der Sandstraße 22 (ehemals Feinbier) eröffnet. Alle Aussteller*innen sowie die mitwirkenden Studierenden sind vor Ort und freuen sich auf den Austausch mit den Besucher*innen.

Die Ausstellung stellt verschiedene Facetten des Zugangs zum Baubestand dar. Übergeordnete Fragestellungen und der konkrete Umgang mit Zweckbauten werden von Prof. Dr. Bert Bielefeld am Beispiel des ehemaligen Druckhauses der Siegener Zeitung präsentiert. Städtebauliche Themen zwischen Universität und Stadt werden von Prof. Dr. Thorsten Erl in der Wanderausstellung „UniverCity“ behandelt. Prof. Dr. Eva von Engelberg stellt Projekte und Quartiere mit hohem Bestandswert in Siegen vor. Prof. Tobias Becker zeigt einen künstlerischen Zugang zu Fassaden von Zweckbauten, zu denen er mit Architekturstudierenden gearbeitet hat. Ziel der Ausstellung ist es, Wert und Wertigkeit des Baubestands im Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft und ein neues Verständnis für klimaschonenden Transformationsprozess zu diskutieren.