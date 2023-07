„Autotreff Rothemühle“ öffnet seine Türen und bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen für Autofahrer an

(wS/red) Wenden – Rothemühle 12.07.2023 | Eine aufregende Veränderung steht der Region Wenden – Rothemühle bevor, da das traditionsreiche Autohaus Stahl einem neuen Kapitel weicht. Der Standort wird nun unter neuen Betreibern als neues Unternehmen unter dem Namen „Autotreff Rothemühle“ eine Vielzahl von Dienstleistungen für Autofahrer anbieten.

Mit einer beeindruckenden Geschichte von etwa 70 Jahren hat das Autohaus Stahl einen wichtigen Teil der lokalen Automobilbranche geprägt. Nun wird der gesamte Personalbestand von Autotreff Rothemühle übernommen, wodurch eine nahtlose Kontinuität und ein vertrautes Kundenerlebnis gewährleistet werden.

Die offizielle Eröffnungsfeier des neuen Autohauses wird im August stattfinden und verspricht ein aufregendes Ereignis zu werden. Kunden und Interessierte sind herzlich eingeladen, dieses Fest mitzuerleben und einen ersten Blick auf die Vielfalt der angebotenen Dienstleistungen zu werfen.

Autotreff Rothemühle wird nicht nur als Autohaus fungieren, sondern auch eine Werkstatt und eine Tankstelle betreiben. Als unabhängige Werkstatt wird das Unternehmen einen erweiterten Service bieten, darunter Inspektionen, Reparaturen, Unfallschäden und TÜV-Abnahmen.

Darüber hinaus wird Autotreff Rothemühle einen Abschleppdienst sowie einen Hol- und Bringservice anbieten, um den Kunden eine bequeme und umfassende Betreuung zu ermöglichen. Die dortige Tankstelle mit neuem Shop wird weiterhin da sein um den Bedürfnissen der Kunden gerecht zu werden.

Für die Zukunft plant Autotreff Rothemühle, sein Dienstleistungsangebot weiter auszubauen.

In Kürze wird der Standort Meiswinkel TÜV-Abnahmen ganztägig anbieten. Zusätzlich werden Aufbereiter und Folierer vor Ort sein, um Fahrzeuge in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Darüber hinaus wird es einen Autoverkauf und eine Fahrzeugvermietung in sämtlichen Preissegmenten geben, einschließlich Transporter für gewerbliche Kunden.

Die Geschäftsführung von Autotreff Rothemühle ist stolz darauf, die langjährige Tradition des Autohauses Stahl fortzuführen und gleichzeitig das Angebot an Dienstleistungen und Serviceleistungen zu erweitern.

Das Unternehmen freut sich darauf, die Bedürfnisse der Autofahrer in der Region Rothemühle noch besser erfüllen zu können.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier