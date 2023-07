Bad Berleburg: Startschuss für neue Odebornquerung am Marktplatz

(wS/red) Bad Berleburg 21.07.2023 | Die Zeichen am Marktplatz stehen auf Erneuerung – und vor allem auf Renaturierung. Die Baumaßnahmen für die neue Odebornquerung in Holzbauweise als Ersatz der maroden Ludwigsburgbrücke starten am kommenden Montag, 24. Juli. „Dieses Projekt ist ein wichtiger Beitrag zu einer attraktiven Neugestaltung der gesamten Odebornarena – von der Querung bis hin zum Marktplatz. Wir wollen damit mit Blick auf unsere Innenstadtentwicklung ein nachhaltiges Zeichen setzen und künftig noch mehr Aufenthaltsqualität in unserer Stadt der Dörfer bieten – für alle Menschen und Generationen in unserer Stadt der Dörfer“, erklärte Bernd Fuhrmann. Damit spielte der Bürgermeister der Stadt Bad Berleburg nicht zuletzt auf die geplante Öffnung der Obeborn im Zuge der Umbaumaßnahmen an.

Bevor allerdings die Öffnung als solche sicht- oder gar nutzbar ist, starten die Arbeiten zunächst an der gesperrten Ludwigsburgbrücke. Das baufällige Konstrukt steht vor dem Abriss und soll im ersten Bauabschnitt der Gesamtmaßnahme neu entstehen.

„Wir wollen die Odebornquerung wieder für alle Menschen nutzbar machen – dafür haben wir einen Neubau geplant, der an den barrierefreien Ausbau am Marktplatz über Rampenanlagen anschließt. Außerdem wurde eine Bauweise gewählt, die unserer kommunalen Holz-Agenda gerecht wird“, erklärte Michael Birkelbach. Der Abteilungsleiter Infrastruktur und Erholung erläuterte dabei den Weg zur neuen Querung. Zu Beginn stehen Spülbohrungen im Bereich der noch nicht abgerissenen alten Brücke an, durch die derzeit noch Versorgungsleitungen laufen. Sobald diese Leitungen verlegt sind, ist ein Abriss des alten Konstruktes möglich. Der Beginn für den Neubau ist für den Spätsommer vorgesehen.

Im zweiten Bauabschnitt stehen dann die ökologischen Renaturierungsmaßnahmen inklusive der Odebornöffnung an. Diese werden zuvor in den politischen Gremien vorgestellt. „Damit gibt es dann auch deutlich sichtbare Veränderungen auf dem Marktplatz selbst“, verriet Michael Birkelbach. Als dritten und letzten Abschnitt benannte er die barrierefreie Promenadengestaltung. Die exakte Dauer der Gesamtmaßnahme lässt sich derzeit noch nicht benennen. „Die Bauarbeiten sind teilweise stark vom Hochwasserstand der Odeborn und der allgemeinen Witterung abhängig“, erklärte der Abteilungsleiter Infrastruktur und Erholung.

Klar ist, dass es während der Baumaßnahme zu keiner „Vollsperrung“ des Marktplatzes kommen soll. „Wir wollen das Areal bedarfsgerecht entsprechend des Baufortschritts und damit immer nur teilweise sperren. Auf diese Weise bleibt der Zugang zum Bürgerhaus am Markt und auch zu den weiteren Angeboten am Marktplatz selbstverständlich während der gesamten Bauphase bestehen“, betonte Michael Birkelbach. Lediglich Veranstaltungen auf dem Marktplatz sind während der Maßnahme nicht möglich (siehe Infobox). Im Zuge der Umsetzung der neuen Odebornarena sollen auch die Ideen der Jugendlichen aus dem Zukunftsrat sowie aus der digitalen Schnitzeljagd einfließen. „Klar ist schon jetzt, dass es künftig mehr Sitz- und Aufenthaltsflächen, mehr Grünflächen und eine angepasste Beleuchtung in der Odebornarena als bisher geben wird. Diese Elemente haben wir bereits in unsere Planungen integriert“, berichtete Michael Birkelbach. Die weiteren Ideen und Anregungen befinden sich derzeit noch in der Auswertung. „Fest steht, dass das gesamte Areal der Odebornarena nach Abschluss der Arbeiten deutlich an Attraktivität gewonnen haben wird“, betonte Michael Birkelbach.

Während das Bürgerhaus am Markt mit der Tourist-Info sowie die angrenzenden Angebote während der gesamten Bauphase erreichbar bleiben, sind Veranstaltungen auf dem Marktplatz selbst währenddessen nicht möglich. Kurzfristig betrifft dies die beiden finalen Veranstaltungen 2023 der Konzertreihe BLB-Live. Mit allen Beteiligten

abgesprochen ist, dass die letzten Konzerte am Donnerstag, 27. Juli und 3. August, im Rathausgarten in Bad Berleburg stattfinden. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass die gesamte Veranstaltungsreihe unabhängig von der Baumaßnahme in der Odebornarena stattfinden kann. Im Rathausgarten finden dann – wie schon im Vorjahr – am Samstag, 5. August, auch das Knax-Spielfest zum Abschluss der Sommerferien sowie die Sommernachtsparty statt.

