Bootje-Sanierung, LED-Anzeige und mehr: Bürgermeister dankt Förderverein Freibad Geisweid für Engagement

(wS/red) Siegen-Geisweid 25.07.2023 | Im städtischen Warmwasserfreibad Geisweid können Badegäste ab sofort auf einer LED-Anzeige die Uhrzeit sowie die Luft- und Wassertemperatur ablesen: Diese und weitere Anschaffungen hat der Förderverein Freibad Geisweid e.V. möglich gemacht. Bürgermeister Steffen Mues dankte den Verantwortlichen jetzt vor Ort für ihren Einsatz.

„Der Förderverein Freibad Geisweid hat in den letzten Jahren viel für unser Freibad geleistet und die Mitglieder haben sich auch in der Corona-Zeit nicht entmutigen lassen, ihre Ideen voranzubringen“, so der Bürgermeister. „Von diesem Engagement profitiert nicht nur unser Freibad, sondern letztlich ja vor allem die Badegäste.“

Die LED-Anzeige im Wert von rund ca. 4.000 Euro wurde in den vergangenen Tagen montiert. Darüber hinaus hat das „Markenzeichen“ des Geisweider Freibades eine „Schönheitskur“ erhalten: Die Skulptur „Bootje“, die 2021 von dem Künstler Martin Schneider übergeben wurde und deren Segelprofil aus einem Walzblock des Geisweider Stahlwerkes stammt, wurde für rund 8.500 Euro saniert. Die Unterkonstruktion war stark in die Jahre gekommen, ein Großteil der Hölzer im Inneren des Bootsrumpfs waren angefault und somit für die gesamte Konstruktion nicht mehr tragfähig. Im Zuge der Sanierung erhielt auch das Bootsdeck einen neuen Belag aus sogenanntem Bootsbausperrholz. Des Weiteren hat der Förderverein für rund 370 Euro ein Miniatur-Modell des Bootje durch Martin Schneider anfertigen lassen, das ab sofort in einer neuen Vitrine im Eingangsbereich des Freibades bestaunt werden kann. Dort finden die Besucherinnen und Besucher außerdem eine Infotafel, die die Geschichte des Bootje erzählt. Aber nicht nur außerhalb des Beckens wurde investiert: Auch Spielsachen wie Badeschläuche, Schwimmbretter, ein Slalom-Tauchspiel und Neopren-Bälle im Wert von ca. 1.800 Euro hat der Förderverein dem Freibad übergeben. Martin Wagner, Leiter der städtischen Sport- und Bäderabteilung, freut sich über die Aktivitäten des Fördervereins: Das Engagement des Vereins, zu dem seit Jahren auch die Pflege des Kräutergärtchens gehöre, sei ein echter Mehrwert für das städtische Freibad. Beim Geisweider Freibadfest am Samstag, 5. August, gleichzeitig auch die Jubiläumsfeier zum 70-jährigen Bestehen des Freibades, ist der Förderverein übrigens auch mit einem Stand mit Waffeln und Kaffee dabei: Hier können sich Interessierte auch über die Vereinsarbeit informieren, außerdem nehmen langjährige Mitglieder die Besucherinnen und Besucher anlässlich des Jubiläums mit in die Vergangenheit und berichten von den Anfängen des Bades.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier