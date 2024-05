Faszinierender „Tanz in den Mai“ in Grissenbach wieder eine tolle Veranstaltung

(wS/tg) Netphen 01.05.2024 | Am gestrigen Nachmittag veranstaltete der DKS Grissenbach gemeinsam mit der FFW Grissenbach den „Tanz in den Mai“ mit dem Aufstellen des Maibaumes. Thorsten Görg, der 1. Vorsitzende des DKS Grissenbach, begrüßte um 17:00 Uhr etwa 90 Personen sowie den Zauberer Pikkus in der katholischen St.-Elisabeth-Kapelle in Grissenbach. Über eine Stunde lang zog der Zauberer Jung und Alt mit seinen Kunststücken in seinen Bann und erntete begeisterten Applaus.