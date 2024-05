Gemütlicher „Mordsknall“ in der Scheune – Ökumenisches Hospiz Kloster Bruche: Autor Micha Krämer las aus seinem neuem Ostfriesland-Krimi für den guten Zweck

(wS/dia) Betzdorf 15.05.2024 | Wenn Micha Krämer zu einer musikalischen Lesung lädt, wird es vor allem eines: gemütlich. Bar jedweder Hektik verwandelt der Krimiautor so auch die urige Remise am Ökumenischen Hospiz Kloster Bruche in eine Oase des Wohlgefühls. Unaufgeregt erzählt der 53-Jährige mit dem langen Bart und sonorer Stimme Anekdoten aus seinem Leben, singt und spielt Eigenkompositionen mit Tiefgang und liest immer wieder einige Kapitel aus seinem neuesten Buch. Die 60 Zuschauer in der fast ausverkauften Scheune danken es ihm nach zweieinhalb Stunden mit ehrlichem Beifall.

Er könne zwar über den Tod in all seinen Facetten schreiben, habe „aber selbst ein Problem damit“, sagt der Autor aus Kausen (Kreis Altenkirchen) zu Beginn mit ein wenig Demut in der Stimme. Denn hier im Ökumenischen Hospiz Kloster Bruche hängen Leben und Tod besonders eng zusammen. Einrichtungsleiterin Yasmin Brost und Fördervereinsvorsitzender Michael Lieber danken ihrem Gast, dass der Erlös dieser Benefiz-Lesung dem Hospiz zu Gute kommt.

Und dann geht es auch schon nach Ostfriesland, genauer gesagt auf die Insel Langeoog. Mit einem „Mordsknall“ – so lautet auch der Titel des Buches – fliegt eine Imbissbude in die Luft und der Betreiber stirbt. Hat Martin von Schlechtinger einen Fehler bei der Installation eines Gasgrills gemacht? Oder ist alles ganz anders? Inselpolizistin Lötta Dönges und Urlauberin Nina Moretti, eigentlich Hauptkommissarin im Westerwald, nehmen die Ermittlungen auf.

Micha Krämer ist ein Vielschreiber. In anderthalb Jahrzehnten bringt er es auf rund 30 Kinderbücher, Jugendkrimis, Thriller und vor allem Krimis wie die bekannten Westerwald- und Ostfriesland-Krimis. Und er ist sehr musikalisch. Begleitet von Thilo Hess an der Bassgitarre, erzeugt er auch mit seinen Liedern mit frischer, dann heller Stimme das passende Ambiente für einen Krimi-Abend, der trotz eines Mordsknalls einfach nur als gemütlich in Erinnerung bleibt.

„Mordsknall“ in uriger Atmosphäre: Micha Krämer (Mitte) las auch zur Freude von Einrichtungsleiterin Yasmin Brost und Fördervereinsvorsitzenden Michael Lieber in der Scheune am Ökumenischen Hospiz Kloster Bruche aus seinem neuen Buch.

„Mordsknall“ in uriger Atmosphäre: Die Lesung von Micha Krämer fand in der Scheune am Ökumenischen Hospiz Kloster Bruche statt.