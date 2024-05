Eiserfelder Weiher Open Air wieder gut besucht – Über 800 Besucher erfreuen sich an Sonne und sattem Sound

(wS/sb) Siegen 15.05.2024 | Es ist bereits eine Art Tradition: das Weiher Open Air am Naturfreibad in Eiserfeld. So zog es auch in diesem Jahr am vergangenen Samstag wieder hunderte Siegener und Siegenerinnen auf das Freiluftspektakel. Mit gleich drei Bands und jeder Menge Gutem für Leib und Seele, sorgte das kostenfreie Festival einmal mehr für tolle Stunden am Samstagabend. Die Bands „buddies unplugged“, „Plugged Hills“ und „Super Liquid“ rockten was das Coverzeug hält in den sonnigen Abend hinein und begeisterten Groß und Klein. Wenngleich vor dem Festivalgelände einige Querulanten kurzzeitig Ihren Unmut über den verwehrten Einlass kundtaten, war die Stimmung auf dem Gelände ausgelassen und friedlich. „Das Festivalgelände war bereits mit maximaler Kapazität gefüllt. Auch aus Sicherheitsgründen, konnten wir Besucher, die zu späterer Stunde erschienen, nicht mehr auf das Gelände lassen. Wir mussten feststellen, dass einige beratungsresistente Besucher damit wohl nicht einverstanden waren. Die Sicherheitskräfte haben die Situation jedoch schnell im Griff gehabt. Umso mehr freut es uns, dass es auf dem Festivalgelände entspannt und friedlich war.“, so Melanie Kring, Vorstandsvorsitzende des Vereins und Organisatorin.

Veranstaltet wird das Event vom Förderverein Naturfreibad Eiserfeld. Melanie Kring ist und war auch in diesem Jahr wieder begeistert von so viel ehrenamtlichem Engagement: „Man darf nicht vergessen, dass die komplette Veranstaltung auf dem Ehrenamt fußt – viele Menschen, die Ihre Zeit und Einsatzkraft unentgeltlich zur Verfügung stellen und großes Leisten. Das macht mich sehr stolz und ich danke allen Beteiligten von Herzen. Dazu zähle ich auch die umliegenden Anwohner, bei denen ich mich ganz herzlich bedanke!“.

Nach dem Festival geht es jetzt auf die Saisoneröffnung zu. Am 2. Juni 2024 ist es dann so weit und das Naturfreibad Eiserfeld öffnet wieder seine Pforten für alle kleinen und Großen Weiherbesucher. Ebenfalls merkenswert ist der 18. August 2024, an dem das jährliche, kostenlose Kinderfest stattfindet.

Fotos: SB

