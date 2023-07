Der neue TuS-Trainer CEVEN KLATT über sich und seinen neuen Verein

(wS/red) Ferndorf 26.07.2023 | Ceven Clatt nahm uns mit in sein Gefühlskarussell und bezog Stellung

Es war eine denkwürdige Pressekonferenz im VIP-Raum der Kreuztaler Stählerwiese, denn Neu-Trainer CEVEN KLATT und Geschäftsführer MIRZA SIJARIC bezogen Stellung zu ihrem Vorhaben bezüglich der neuen Saison. Dabei besann man sich darauf, der heimischen Presse mitzuteilen, was, warum und wie geschehen soll. Da Ceven Klatt 2009 mit längerer Haarpracht schon einmal als Kreisläufer beim TuS tätig war, wurden auch kleine Anekdötchen aus dieser Zeit zum Besten gegeben, wodurch die Pressekonferenz auch unterhaltsam wurde.

Wir erfuhren einiges über die Abläufe in einem Handballverein, was so nicht unbedingt vermutet wurde und manches in einem anderen Licht erscheinen ließ.

Nach Ende der Pressekonferenz waren wir der Meinung, dass die Trainerwahl eine gute Entscheidung war und wir hoffen, dass wir damit Recht behalten.

Doch bevor die Pressekonferenz begann, wurden zuerst die neuen Spieler vorgestellt – alle von ihnen stellten sich persönlich vor. Danach wurden Fotos gemacht, und da die Spieler direkt im Anschluss Training hatten, ging es für sie gleich auf das Spielfeld. Zusammen mit Pressesprecher Roger Becker begab man sich dann in den VIP-Raum, wo durch ihn auch diese Gesprächsrunde eröffnet wurde.

Roger Becker zu Ceven Klatt:

Wie sieht es konzeptionell aus, was bevorzugst du, wie wird die Mannschaft spielen. Was schwebt dir vor im Angriff und vor allem, was möchtest du verbessern?

Ceven Klatt:

Was mir besonders wichtig ist, dass wir eine Mannschaft haben, die sich auch am Feld als solche präsentiert.. Diese Tugenden, die den Verein in der Vergangenheit auch immer stark gemacht hat, wieder mehr nach aussen trägt und nach aussen lebt. Ich möchte dieses Kämpfen, Beissen, dieses Unangenehme und auch gerade sich über die Abwehr zu definieren. Das möchte ich wieder mehr haben und das fordere ich von den Jungs von Anfang an ein. Meine eigene Philosophie ist, dass man schon sagen kann „Der Angriff gewinnt Spiele, die Abwehr gewinnt Meisterschaften“, ich gucke schon ein Stück weit mehr auf die Abwehr. Wir werden 6:0 Abwehr spielen aber auch eine offensivere Variante mit der 5:1 Abwehr haben. Das heißt, wir werden die nächsten 6 Wochen zwei Abwehrsysteme trainieren. Aus dieser Abwehr heraus wollen wir möglichst attraktiven, schnellen Handball nach vorne spielen.

TuS Ferndorf hat in der vergangenen Saison viele Tore geworfen und ich hoffe, dass uns das auch gelingt. Wir haben mit Janko Kevic einen sehr wichtigen Spieler verpflichtet, einen Spieler, der im letzten Jahr vielleicht gefehlt hat. Jemand, der die vielen guten jungen Spieler auch auf dem Feld mehr unterstützen kann. Das ist meine Erwartungshaltung an Janko, aber das sehe ich schon jetzt nach den ersten Trainingseinheiten, dass er das erfüllen wird.

Zu den verletzten Valentino Duvancic und Mattis Michel:

Bei Valentino wird es noch dauern, er wird auch noch Zeit brauchen, seine Muskeln wieder aufzubauen. Prognosen, wann er wieder einsteigen wird, kann man noch nicht abgeben. Bei Mattis läuft es da besser, er wird vielleicht noch in der Vorbereitungsphase wieder einsteigen können. Wir haben aber auch mit Nikita Pliuto noch einen guten Kreisläufer verpflichtet, worüber ich mich sehr gefreut habe. Er wird dann Mattis am Kreis unterstützen, damit er anfangs nicht ganz alleine ist.

Mirza Sijaric zu Ceven Klatt und der kommenden Saison:

Mit Ceven habe ich zu 99% jemanden, der meine Sprache spricht, somit auch die Sprache vom TuS. Er ist auf dieser Ebene mit den Jungs genau richtig und hat die Power, das so umzusetzen, wie wir es brauchen. Was mir gefällt, wir kennen uns seit 2009 und haben gefühlt jede Woche telefoniert. Zudem haben wir die gleiche Einstellung, dass man das nur im Mix hinbekommt, d.h.,wir brauchen erfahrene Spieler, wir brauchen aber auch junge Spieler und wir brauchen auch Nachwuchs aus dem eigenen Verein. Ich denke grundsätzlich, dass wir in dieser Liga mit oben dabei sein wollen, sonst hätten wir auch keine Motivation anzutreten, wenn es nicht um Platz 1 oder 2 geht. Wir wollen das aber bedacht und nachhaltig machen und wollen mittelfristig auch wieder sehen, einen Kader aufzubauen wie damals bei uns. Was ich anmerken will ist und das ist so das spannende, Ceven hat, nachdem er erst 10 Tage hier trainiert hat folgendes zu mir gesagt:“ Du hast hier einen unglaublich guten Carakter in der Mannschaft, du hast nur gute Charaktere im Team“.

Das fand ich so gut, dass ein „Aussenstehender“ neu in diesen Verein kommt und das über die Mannschaft sagt.

Mir ist wichtig, dass ich einen Trainer habe, der ein Schlitzohr ist, der abgezockt ist und der alle Register zieht und das ist halt Ceven Klatt.

Ceven Klatt weiter:

MENTALITÄT STEHT VOR QUALITÄT, Mentalität haben die Jungs alle und Qualität werden wir uns in den nächsten Wochen erarbeiten. Wenn Mentalität und Qualität zusammenkommen, dann hat man ein ganz hohes Gut und wird viele gegnerische Mannschaften vor hohe Hürden stellen.

Zu den Trainingseinheiten sagte er folgendes:

Wir haben pro Woche 8 Trainingseinheiten und ein Spiel, 2-3 mal vormittags und 5 mal abends. Er zeigte uns auch ein Beispiel auf, was Handballer beim TuS leisten, die auch noch berufstätig sind.

Nehmen wir als Beispiel ……..(der Redaktion bekannt), er ist um 06:30 Uhr im Fitnessstudio, von 9-16 Uhr arbeitet er, ab 17:00 Uhr hat er wieder Training bis 19:00 Uhr, danach noch Lauftraining in der Stählerwiese bis 20 Uhr. Das kann man den Jungs gar nicht hoch genug anrechnen, das sieht ein Zuschauer am Wochenende nicht, wie so ein Tag eines Handballers aussieht.

Mirza zur Frage: Ist das 2. Jahr in der 3. Liga eine gute Chance, oder wäre es besser gewesen, wenn wir wieder aufgestiegen wären?

Wir haben uns in der 2. Liga immer so zwischen Platz 10 und 19 bewegt und hatten nie richtig Zeit gehabt zu planen. Die meisten Jahre hast du im Mai/Juni nicht gewusst, in welcher Liga du spielst. So konntest du nicht schon im Dezember/Januar Verträge machen und sagen „wir spielen nächstes Jahr 2. Liga“. Das hat dann immer Auswirkungen auf die Entscheidung der Spieler. Wir haben jetzt die Drittliga begonnen und ich habe mich mir Dirk Stenger zusammengesetzt und haben gesagt “ was planen wir denn jetzt, was machen wir denn jetzt“. Eigentlich ist es ja unabhängig davon, ob du aufsteigst oder nicht. Du musst ja eine eine Mannschaft bauen, die Zweitligaformat hat.

Ceven Klatt über das Ferndorfer Publikum:

Wenn man als gegnerischer Trainer in Ferndorf ist, hat man da schon Respekt vor. Schmunzelnd fährt er fort: „Wenn du es schaffst, diese Halle hier zu entfachen und die Leute mitzunehmen, dann ist das schon geil und für den Gegner ganz schön doof“. Dann bist du nochmal 10 bis 20 % stärker, dadurch kannst du Spiele gewinnen, die du sonst verlieren würdest.

Zur Zielsetzung sagte er weiter:

Wir wollen erfolgreich Handball spielen und versuchen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Wir wollen einen guten Saisonstart hinlegen und mit 4:0 Punkten starten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir die beste Abwehr der Liga haben und wir wollen attraktiven Tempohandball spielen. Das heißt, auch eine gewisse Anzahl an Tempogegenstosstoren, an schnellen Toren und eine gute Abwehr muss die Grundlage dafür sein.

Wir als Redaktion finden, das hört sich alles gut an und wir warten auf die Umsetzung durch Trainer und Mannschaft und freuen uns nun auf die ersten Testspiele und natürlich auf den Saisonbeginn im September.

Das erste Testspiel findet ja schon heute um 19 Uhr in der Stählerwiese an, Gegner sind die Jungs der LÖWEN OBERBERG.

Bericht: petro

Bilder: Peter Trojak

