Meisterwerk der Barockmusik zum Mitsingen – Bach-Chor Siegen lädt Interessierte zur Mitwirkung bei der traditionellen Pfingstkantate ein

(wS/bc) Siegen 27.04.2024 | Die Aufführung von Bachs Kantate „Wer mich liebet“ (BWV 74) wird in diesem Jahr eine besondere Veranstaltung: Zum einen hält Superintendent Peter-Thomas Stuberg den letzten gemeinsamen Kantatengottesdienst mit dem Bach-Chor Siegen in Kaan-Marienborn vor seinem Eintritt in den Ruhestand. Zum anderen lädt der Bach-Chor musikbegeisterte Sänger*innen aus dem Umkreis ein, bei diesem Projekt mitzuwirken.

An zwei Montagabenden und einem Samstag im Mai werden die Teilnehmenden gemeinsam mit dem Bach-Chor von Kantor Peter Scholl auf die Aufführung am 19. Mai in der Ev. Kirche in Kaan-Marienborn vorbereitet. Die Proben finden am 06.05. und 13.05. jeweils um 19.30 Uhr und am 18.05. um 14.00 Uhr im Ev. Gemeindehaus in Kaan-Marienborn (Augärtenstraße 4) statt. Interessierte haben mit diesem Projekt die Möglichkeit in die Arbeit des Bach-Chores hineinzuschnuppern und in einem großen Ensemble die kraftvolle Komposition der Kantate mitzuerleben.

Die Kantaten des Bach-Chores locken regelmäßig viele interessierte Zuhörer in die Martinikirche. Nun gibt es zu diesem Anlass wieder die Möglichkeit, selbst daran teilzunehmen. Auf eindrucksvolle Weise wird in dieser Kantate die theologische Botschaft des Pfingstfestes musikalisch interpretiert. Die bleibende Gegenwart des Heiligen Geistes, der die Herzen der Menschen öffnet und sie tröstet, ist in diesem Werk deutlich spür- und hörbar.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit musikalischen Gästen bei dieser Veranstaltung.“, so Chorleiter Peter Scholl. „Gerade für Sänger*innen mit Chorerfahrung ist so ein Mitsing-Projekt eine tolle Gelegenheit sich untereinander auszutauschen und gegenseitig von der vielfältigen Chorszene des Siegerlandes zu profitieren.“

Informationen und Anmeldung: Peter Scholl (scholl@bachchor.de oder 0271-2380127).