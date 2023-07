Drei Fahrräder aus Garage „Im Plan“ in Kreuztal gestohlen

(wS/ots) Kreuztal 19.07.2023 | Zwischen Montagabend und Dienstagmittag (18.07.2023) haben unbekannte Täter in der Straße „Im Plan“ in Kreuztal drei Fahrräder gestohlen.

Bei der Tatbeute handelt es sich um ein E-Bike der Marke Mondraker (Modell Prime 29 Rent in schwarz/silber) sowie zwei Mountainbikes (Kellys Spider S in grün/schwarz und Radon Slide 125). Die Fahrräder befanden sich in einer verschlossenen Garage, die durch den Täter geöffnet wurde.

Der Beuteschaden beläuft sich auf über 3.500 Euro. Die Kriminalpolizei in Kreuztal bittet Zeugen um Hinweise unter der 02732/909-0.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier