DRK Kita Zwergenland darf sich nun offiziell „Naturpark-Kita“ nennen

(wS/ns) Neunkirchen 06.07.2023 | Großer Trubel und gespannte Vorfreude herrschte am 06.07.2023 bei den Kindern in der DRK Kita Zwergenland in Neunkirchen-Altenseelbach, denn Besuch hatte sich angekündigt. Grund war die Auszeichnung zur Naturpark-Kita.

Neben den Kindern, den ErzieherInnen und der Kitaleitung Regine Roth haben sich Jutta Capito (stellv. Bürgermeisterin Neunkirchen, Vorsitzende des Naturparkausschusses Naturpark Sauerland Rothaargebirge), Bernd Wilbert Müller (DRK Kreisverband Siegen-Wittgenstein e.V.), Detlef Lins (Geschäftsführer des Naturparks) und Christina Ermert (Naturpark-Regionalmanagerin für den Kreis Siegen-Wittgenstein) auf dem Außengelände der Kita versammelt und freuten sich bei bestem Wetter über die Auszeichnung zur dritten Naturpark-Kita im Kreisgebiet.

„Der Kita Zwergenland war es schon immer eine Herzensangelegenheit, dass die Kinder draußen sind und die Natur kennenlernen. Regelmäßig wird die Natur vor der Kitatüre in den Alltag integriert, sei es bei Waldtagen, der Betreuung der Hochbeete oder dem Besuch auf dem Struthof Capito (Pferdepension)“, so die Leiterin der Kindertagesstätte, Regine Roth, in ihren Begrüßungsworten.

„Guck mal diese Biene da, summ, summ“ schallte es nur wenige Minuten später aus den hundert Kindermündern. Als Bienen verkleidet wurde getanzt und die Liedzeilen mit Gestik untermalt. Allen anwesenden Beteiligten wurde dabei deutlich, wieviel Spaß es dem Team rund um Regine Roth macht, sich im Kita-Alltag mit dem Thema „Natur“ zu beschäftigen. „Verdient ist daher die Auszeichnung zur Naturpark-Kita, eine Bestätigung der wertvollen Arbeit“, formulierte Naturpark-Geschäftsführer Detlef Lins, der auch die offizielle Urkunde überreichte.

Und damit die Kinder draußen auch mit den erforderlichen Utensilien forschen und Insekten oder Pflanzen bestimmen können, überreichte Naturpark-Regionalmanagerin Christina Ermert, insgesamt 10 sogenannte „Entdeckerwesten“. Dies sind robuste Westen, die mit Becherlupe, Kompass, Bestimmungshilfen und anderen nützlichen Materialien ausgestattet sind.

Hintergrund: Die DRK Kita Zwergenland ist nach dem Familienzentrum Blauland in Bad Berleburg (2018) und dem Waldkindergarten Wiesenpieper aus Siegen (2021) die dritte Kita im Kreis Siegen-Wittgenstein und die achte in der Gebietskulisse des Naturparks, die mit dem Zertifikat „Naturpark-Kita“ ausgezeichnet wurde. In Zusammenarbeit mit der Naturpark-Regionalmanagerin für den Kreis Siegen-Wittgenstein, Christina Ermert, werden sich die Kinder in Zukunft in besonderem Maße mit der Region, der Landschaft, aber auch mit der Industrie- und Kulturgeschichte beschäftigen. Dabei werden Lern- und Erfahrungsorte im Umfeld der Kita sowie Partner wie Förster, Landwirte oder Imker regelmäßig in den Kita-Alltag mit einbezogen. Die Kinde werden so für die Besonderheiten und die Einzigartigkeit ihrer Heimat sensibilisiert und begeistert. Das Prädikat „Naturpark-Kita“ wird vom Verband Deutscher Naturparke zunächst für einen Zeitraum von fünf Jahren verliehen. Für die Auszeichnung ist es notwendig, dass einige Kriterien erfüllt werden (u.a. formaler Beschluss, dass die Kita „Naturpark-Kita“ werden soll, usw.).

Kinder und ErzieherInnen der DRK Kita Zwergenland beim Bienentanz.

Kitaleiterin Regine Roth freut sich gemeinsam mit Naturpark-Geschäftsführer Detlef Lins über die Zertifizierung.

Die DRK Kita Zwergenland freut sich gemeinsam mit den Verantwortlichen des Naturparks Sauerland Rothaargebirge, sowie Frau Capito über die Auszeichnung zur Naturpark-Kita.

Als Geschenk überreicht Naturpark-Regionalmanagerin Christina Ermert die Entdeckerwesten.

Fotos: Naturpark Sauerland Rothaargebirge e.V.

