Erfolgreiche Fahndung nach räuberischem Diebstahl

(wS/ots) Siegen-Geisweid 13.07.2023 | Am Dienstagabend (11.07.2023) ist es in einem Drogeriemarkt in der Röntgenstraße zu einem räuberischen Diebstahl gekommen.

Gegen 18:10 Uhr versuchte eine männliche Person Parfümartikel und Modeschmuck aus der Drogerie zu entwenden. Als er von Angestellten erwischt und darauf angesprochen wurde, schlug er nach den Mitarbeitern und beleidigte diese massiv. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung konnte die alarmierte Polizei den 48-jährigen Täter in der Nähe der Filiale antreffen. Das Diebesgut hatte er noch bei sich.

Die Beamten nahmen den Mann mit auf die Wache. Hierbei beleidigte und bedrohte der 48-Jährige die Polizisten. Die Ordnungshüter nahmen den renitenten Täter zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen ihn die Beamten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls, mehrfacher Beleidigung und Bedrohung.

