FC Eiserfeld vermeldet den nächsten externen Neuzugang – Neuzugang auf der Torhüterposition – Patrick Kaiser verstärkt den Kader und wechselt ins Helsbachtal

(wS/fc) Siegen 14.07.2023 | Fußball-A-Kreisligist FC Eiserfeld kann während der laufenden Vorbereitung auf die im August startende neue Spielzeit den nächsten Neuzugang präsentieren. Der 24-jährige Torwart Patrick Kaiser kommt vom TSV Krähenwinkel Kaltenweide ins Helsbachtal. Dort spielte er seit 2019 und sammelte Bezirksliga Erfahrung. Die vorherige Station im Herrenbereich war der Mellendorfer TV.

Serdar Adiller, Cheftrainer: „Wir haben uns gut mit Patrick ausgetauscht und direkt gemerkt, dass die Stimmung passt und er gut in unsere Mannschaft reinpasst. Während eines Trainings zeigte er dann auch passende Leistungen auf dem Platz und wir freuen uns, dass er unser Angebot angenommen und uns die finale Zusage gegeben hat. Ich muss an dieser Stelle unsere sportliche Leitung loben – und auch unseren Koordinator Spielbetrieb Dominic, der einen maßgeblichen Anteil hat, dass Patrick nun unser Spieler ist. Wir heißen Patrick herzlich Willkommen im Helsbachtal und freuen uns auf seine ersten Auftritte im FCE-Trikot. Willkommen, Patrick!“

Patrick Kaiser: „Aufgrund meines beginnenden dualen Studiums bin ich nach Siegen gezogen und wollte gerne weiter Fußball spielen. Mein Ziel war es einen ehrgeizigen Verein zu finden, mit dem ich auch zusammen wachsen kann. Ich will mich hier weiterentwickeln und gemeinsam den maximalen Erfolg erreichen. Der Verein gehört definitiv eine Liga höher und ich will dieses Ziel mit der Mannschaft erreichen. Die Gespräche mit allen Verantwortlichen waren von Beginn an von Offenheit und Ehrlichkeit geprägt, das Umfeld hat mir direkt ein gutes Gefühl gegeben. Auch in der Mannschaft wurde ich super aufgenommen und unterstützt und so konnte ich mich am Ende gar nicht gegen Eiserfeld entscheiden und freue mich nun auf die neue Saison.“

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier