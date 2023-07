Feuerwehreinsatz in der Sparkasse Siegen in Eiserfeld

(wS/red) Siegen 01.07.2023 | Am Samstagabend gegen 19:35 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem vermeintlichen Brand in der Sparkasse Siegen in der Eiserfelder Straße alarmiert. Ein besorgter Bürger hatte Brandgeruch aus der Bankfiliale wahrgenommen und den Notruf gewählt. Die Einsatzkräfte trafen rasch an der Einsatzstelle ein und verschafften sich Zugang zum Gebäude, um der Meldung auf den Grund zu gehen.

Nach einer gründlichen Untersuchung konnte die Feuerwehr jedoch schnell Entwarnung geben: Es war kein Brandgeschehen festzustellen, und auch der gemeldete Brandgeruch konnte nicht nachgewiesen werden. Nach etwa 20 Minuten verließen die Einsatzkräfte die Sparkasse und rückten wieder ab. Glücklicherweise handelte es sich um einen Fehlalarm, der keine Gefahr für Personen oder das Gebäude darstellte. Während des Einsatzes kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen im Bereich des Kreisels an der Eiserfelder Straße.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier