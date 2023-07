Fontäne im Müsener Naturfreibad läuft wieder – Wasser marsch im Naturfreibad!

(wS/hi) Hilchenbach 12.07.2023 | Das Müsener Naturfreibad gibt endlich wieder ein gewohntes Bild ab. Die Fontäne, die im letzten Jahr nur selten im Einsatz war, kann ab dieser Saison wieder durchgehend laufen.

Bisher war die Pumpe für die Fontäne im Becken untergebracht, aus Sicherheitsgründen wurde sie jedoch an einen passenderen Ort „an Land“ verfrachtet und bietet dadurch sogar noch eine zusätzliche Sitzmöglichkeit. Die umfangreichen Arbeiten dazu starteten im Februar dieses Jahres und wurden in der letzten Woche beendet. Für die korrekte Planung und die richtige Auswahl der Pumpe war der TuS Müsen zuständig, die anschließenden Tiefbauarbeiten sowie die Arbeiten an Wasserleitungen und -anschlüssen wurden vom städtischen Baubetriebshof und den Mitarbeitern des Wasserwerks gerne übernommen.

Im finalen Arbeitsschritt erfolgte die Einhausung der Pumpe. Die Projektierung sowie die Montage übernahmen Anke Blecher und die SPD Hilchenbach.

Beim offiziellen Fototermin bedankten sich noch einmal alle Beteiligten für die gute Zusammenarbeit und freuten sich zusammen mit allen Badegästen, dass die Fontäne nun wieder voll im Einsatz ist.



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier