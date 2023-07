Große Abschlussfeier des AWZ Bau: 116 Fachkräfte und Meister feiern bestandene Prüfungen im Bauhandwerk

(wS/awz) Siegen-Wittgenstein/Olpe 19.07.2023 | Die große Abschlussfeier ist immer wieder aufs Neue ein

Highlight im Jahreskalender des Aus- und Weiterbildungszentrums Bau (AWZ Bau,

Kreuztal). Auch in diesem Jahr wurde der erfolgreiche Aus- bzw.

Weiterbildungsabschluss von 98 Gesellinnen und Gesellen, Facharbeitern sowie einer

Meisterin und 17 Meistern gebührend gefeiert. Unter dem Motto „Zeit, dass sich was

dreht“ kamen in der festlich geschmückten Weißtalhalle in Kaan-Marienborn die

frischgebackenen Fachkräfte mit ihren Familien und den Vertreterinnen und Vertretern

ihrer Ausbildungsbetriebe zusammen.

Die Veranstaltung startete mit einer Fotoshow, die Impressionen aus der Ausbildungszeit sowie vom

Prüfungstag zeigte. Die selbst gewählten Zitate unter den Fotos der einzelnen Prüflinge sorgten dabei

für den ein oder anderen Lacher im Publikum. Anschließend begrüßte Peter Häner, Lehrlingswart der

Zimmerer-Innung Westfalen-Süd, die Absolventinnen und Absolventen sowie eine Vielzahl von

Gästen und betonte: „Das Netzwerk unseres regionalen Bauhandwerks ist groß.“. Organisiert wurde

die große Abschlussfeier im Auftrag der beiden Trägerinnungen des AWZ Bau – der Bauinnung sowie

der Zimmerer-Innung Westfalen-Süd – der Handwerkskammer Südwestfalen sowie der Industrie- und

Handelskammer Siegen. Ebenso beteiligt waren die Zimmer-Innung Hagen sowie die Straßenbauer-

Innung Südwestfalen.

Arbeitskraft von unermesslichem Wert für Gesellschaft

Zu den Gästen gehörte unter anderem Drolshagens Bürgermeister Ulrich Berghof, der seine

Glückwünsche in einem Grußwort überbrachte: „Ihr Zeugnis ist der Lohn für Ihre Leistung. Darauf

können Sie Ihre Zukunft bauen. Sie haben ein solides Fundament gelegt – und zwar kein

Streifenfundament, sondern eine massive Bodenplatte und können nun weiter an Ihren Zielen

arbeiten. Für unsere Gesellschaft und unser soziales Sicherungssystem ist jeder Einzelne von Ihnen

wertvoll. Ihre Arbeitskraft ist von unermesslichem Wert. Wir brauchen Sie und sind auf Sie

angewiesen. Mit Ihrem Beruf können Sie Positives für sich selbst und für alle bewirken. Ich wünsche

Ihnen dabei viel Erfolg und Erfüllung.“

Kommunikation, Teamwork und gemeinsame Ziele

In einer beeindruckenden Gemeinschaftsaktion bauten Auszubildende des ersten Lehrjahres aus fünf

verschiedenen Gewerken auf der Bühne einen schwebenden, sich drehenden Dachstuhl. Dazu

brauchten sie nicht mehr als Holz und ihre Hände. Judith Hamers, kaufmännische Geschäftsführerin

des AWZ Bau, fasste zusammen, worum es dabei ging: „Bei der Aktion geht es wie im Leben um

Kommunikation, Teamwork und gemeinsame Ziele. Dann funktioniert´s! Und das ist auch die Stärke

unserer Region.“

„Handwerk zeigt bemerkenswerte Flexibilität“

Die anschließende Festrede hielt Jochen Renfordt, Präsident der Handwerkskammer Südwestfalen:

„Heute können Sie stolz sein und Ihren Erfolg feiern. Und wir freuen uns mit Ihnen, denn wir haben

eine neue Generation talentierter Handwerkerinnen und Handwerker.“ Er betonte zudem den Wert der

anspruchsvollen Ausbildung im Handwerk, in die insbesondere die Ausbildungsbetriebe Zeit, Know-

how und Geld investierten. Ebenso ging er auf die bemerkenswerte Flexibilität des Handwerks im

Wandel der Zeit ein, die sich angesichts neuer Technologien, innovativer Baumaterialien und der

zunehmenden Digitalisierung immer wieder zeige. In Folge dessen hätten sich auch die Berufsbilder

angepasst und erweitert. „Sie als Handwerkerinnen und Handwerker gestalten die Umgebung in der

wir alle leben und hinterlassen bleibende Spuren. Die Straßen, Gebäude und Infrastrukturen, die Sie

errichten, dienen der Gesellschaft und den kommenden Generationen. Handwerk ist nicht nur ein Job,

sondern Berufung“, so der Maler- und Lackierermeister aus Iserlohn. Gleichzeitig ermutigte er die

jungen Fachkräfte, auch in Zukunft ihre Kenntnisse und Fähigkeiten zu erweitern und damit die

Vielzahl an Möglichkeiten zur Weiterbildung im Handwerk zu nutzen.

Videobotschaft von Aaron Masuch – Mitglied der Nationalmannschaft im Maurerhandwerk

Was man im Handwerk erreichen kann, zeigt das Beispiel von Maurergeselle Aaron Masuch. Als

Kammersieger schloss der junge Mann im letzten Jahr seine Ausbildung ab und stand an gleicher

Stelle, wie die Absolventen der Abschlussfeier in diesem Jahr. Beim anschließenden

Landeswettbewerb stand er ebenfalls ganz oben auf dem Siegertreppchen und durfte am

Bundeswettbewerb teilnehmen. Dort wurde er gesichtet und in die deutsche Nationalmannschaft

seines Gewerks berufen. Da er sich zum Zeitpunkt der diesjährigen Abschlussfeier im Trainingslager

der Nationalmannschaft befand, wurde vorab ein Video gedreht. Hier kommt auch sein Ausbilder aus

dem AWZ Bau, Thomas Rademacher, zu Wort, der ihn bei allen Wettbewerben unterstützt und

begleitet hat: „Aaron hat als ganz normaler Auszubildender mit Ecken und Kanten begonnen. Er hat

dann viel Herzblut für seinen Beruf entwickelt. Damit kamen auch Ehrgeiz und Motivation, die

letztendlich zum Erfolg geführt haben. Damit ist er ein tolles Vorbild und Motivator für viele junge

Auszubildende im Handwerk.“ An die diesjährigen Absolventinnen und Absolventen hat Aaron Masuch

auch eine Botschaft: „Bleibt im Handwerk! Es ist so facettenreich, vielseitig und schön. Ich erlebe

Wertschätzung und es ist so viel möglich. Mein Wunsch ist, dass noch mehr Menschen ins Handwerk

kommen.“

Comedian Tobias Beitzel sorgt für beste Stimmung

Zunächst sorgte der Wittgensteiner Poetry Slammer und Comedian Tobias Beitzel für jede Menge

Gelächter – und das im positiven Sinne. Mit einem Auszug aus seinem Programm „Dorfkind“ unterhielt

er das Publikum und hatte mit den erzählten Anekdoten aus dem Wittgensteiner Dorfleben die Lacher

auf seiner Seite. Dabei durfte die ein oder andere regional bedingte Frotzelei natürlich auch nicht

fehlen. Nach dieser Trainingseinheit für die Lachmuskeln, durften die Absolventinnen und Absolventen

gruppenweise auf die Bühne kommen und die langersehnten Zeugnisse, Gesellen- und Meisterbriefe

entgegennehmen. Insgesamt durften sich 15 Maurer, ein Hochbaufacharbeiter Fachrichtung Maurer,

19 Betonbauer*innen, zwei Hochbaufacharbeiter Fachrichtung Betonbau, 31 Zimmerer*innen, ein

Ausbaufacharbeiter Fachrichtung Zimmerer, 17 Straßenbauer*innen, sechs Tiefbaufacharbeiter

Fachrichtung Straßenbau, fünf Fliesen-, Platten- und Mosaikleger und ein Stuckateur sowie 18

Meister*innen über ihre bestandene Prüfung und einen Meilenstein ihrer Karriere im Bauhandwerk

freuen.

Freude und Trauer liegen eng beieinander

Zur Freude über die bestandene Prüfung, mischte sich insbesondere bei der Gruppe der Zimmerer,

aber auch bei allen Gästen in der Halle Traurigkeit, denn: Ein Zimmerergeselle fehlte. Marian Büsch

hätte an diesem Abend sein Zeugnis und seinen Gesellenbrief als einer der Prüfungsbesten in

Empfang nehmen sollen. Leider ist der 30-jährige aus Meinerzhagen Anfang Juni bei Waldarbeiten

tödlich verunglückt. Die Betroffenheit aller Anwesenden war groß. An seiner Stelle nahm seine

Lebensgefährtin die Dokumente auf der Bühne entgegen und gratulierte allen anderen Zimmerern

stellvertretend. Mit einer anschließenden Schweigeminute und einem groß eingeblendeten Foto von

Marian Büsch galten ihm die Gedanken Aller im Saal.

Abschließend gab das Geschäftsführungsteam des AWZ Bau – Judith Hamers und Heiko Schmid – in

einem kurzen Abschlussimpuls den Absolventinnen und Absolventen noch mit auf den Weg:

„Die Fähigkeit zu lernen ist immens wichtig. Behalten Sie sich das bei!“ Die Moderatorin des Abends war

Ayla Pilli, die für ihren 10. Einsatz einen Blumenstrauß von Heiko Schmid überreicht bekam.

Die Prüfungsbesten in diesem Jahr: Für diese Auszeichnung muss entweder die praktische oder

die schriftliche Prüfung mit „sehr gut“ und die weitere Prüfung mit mindestens „gut“ absolviert werden.

Joelle Schneider (Straßenbauerin)

Ausbildungsbetrieb: Heinrich Weber GmbH, Siegen

Frank Bode (Beton- und Stahlbetonbauer)

Ausbildungsbetrieb: W. Hundhausen GmbH, Siegen

Selina Leidig (Beton- und Stahlbetonbauerin, duale Studentin)

Ausbildungsbetrieb: Runkel Fertigteilbau GmbH, Wilnsdorf

Carl Leon Gebauer (Beton- und Stahlbetonbauer)

Ausbildungsbetrieb: F. W. Meier GmbH, Plettenberg

Nils Teipel (Zimmerer)

Ausbildungsbetrieb: Zimmerei Martin Knorn, Olpe

Max Isermann (Zimmerer)

Ausbildungsbetrieb: Zimmerei Robin Feldhaus, Breckerfeld

Simon Langs (Zimmerer)

Ausbildungsbetrieb: Holzbau Stefan Mosch, Herscheid

Leonard Thomas (Zimmerer)

Ausbildungsbetrieb: Zimmerei Jan Heimes, Finnentrop

Marian Büsch (Zimmerer)

Ausbildungsbetrieb: Zimmerei und Bedachungen Wurm, Olpe

Max Beichler (Straßenbauermeister)

Betrieb: Otto Quast Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Siegen

Sieben der zehn Prüfungsbesten: (v.l.n.r ) Selina Leidig (Beton- und Stahlbetonbauerin), Max Beichler (Straßenbauermeister), Joelle Schneider (Straßenbauerin), Carl Leon Gebauer und Frank Bode (beide Beton- und Stahlbetonbauer), Max Isermann und Nils Teipel (beide Zimmerer)

116 Fachkräfte und Meister im Bauhandwerk nahmen ihre Zeugnisse, Gesellen- und Meisterbriefe entgegen.

Text und Bilder: Rebecca Dalhoff

