Haus Obere Hengsbach: Ausflug der Senioren nach Wilnsdorf

(wS/wi) Wilnsdorf 12.07.2023 | Kindheitserinnerungen wurden wach – Haus Obere Hengsbach: Bewohner unterwegs im Wilnsdorfer Museum

Das Wilnsdorfer Museum war nun Ziel von 18 Bewohnern des Seniorenheimes Haus Obere Hengsbach, einer Einrichtung der Diakonischen Altenhilfe der Diakonie in Südwestfalen. Die Zeitreise wurde ermöglicht durch den Einsatz des hauseigenen Fördervereins.

Einblicke bot das Museum unter anderem in das dörfliche Leben und Arbeiten im Siegerland des 20. Jahrhunderts. Zudem wartete die Sonderausstellung „Geschichte(n) im Modell“ mit historischen Güterzügen, seltenen Modellspielzeugen und nachgebauten Bahnstrecken auf. Auch eine Bergbauausstellung gibt es in Wilnsdorf. Hier stimmten die Senioren gemeinsam das „Steigerlied“ an. Abgerundet wurde der Besuch mit Kaffee und Kuchen sowie leckeren Himbeerdrops, die in einem nachgebauten Tante-Emma-Laden serviert wurden.

Auf Zeitreise begaben sich die Bewohner aus dem Haus Obere Hengsbach