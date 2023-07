Jazz-Night mit dänischer Band Six Foot Stompers im Rathausgarten in Bad Berleburg

(wS/red) Bad Berleburg 21.07.203 | Auf die dänischen Freunde ist Verlass. Erst vor wenigen Wochen ist der Besuch von Ole Holde, langjähriger Vorsitzender des Berleburg KLubben im dänischen Fredensborg, mit 14 Gästen zum Berleburger Schützenfest zu Ende gegangen. Zum Ende des Monats Juli kommt Ole Holde erneut nach Bad Berleburg, diesmal mit dem Bus und 55 Jazz-begeisterten dänischen Gästen. Mit dabei: die Six Foot Stompers, eine sechsköpfige Jazzband. Aus diesem Anlass hat der Fredensborg-Ring in Zusammenarbeit mit dem Jugendförderverein die Jazz-Night im Rathausgarten geplant, ein zusätzliches Konzert als Ergänzung zu den beliebten Musikveranstaltungen von Bad Berleburg-Live. Die Six Foot Stompers werden am Freitag, 28. Juli 2023 von 19.00 bis 22.00 Uhr im Rathausgarten musizieren. Sie spielen einen Musikstil, der seine Wurzeln im traditionellen New Orleans- und Dixieland-Jazz hat. Zum Repertoire gehören auch Swing, Volksmusik, Evergreens und andere Melodien. Alles in allem ist Six Foot Stompers eine Band, die fröhlich swingenden traditionellen Jazz spielt und für das Publikum unter den Bäumen des Rathausgartens eine ganz besondere Atmosphäre schaffen wird. Entsprechend dem bewährten Organisationskonzept des Jugendfördervereins stehen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer vom Fredensborg-Ring sowie vom Ambulanten Hospizdienst Bad Berleburg für die verschiedenen Aufgaben rund um die Jazz-Night einschließlich der Essen- und Getränkeversorgung zur Verfügung. Der Fredensborg-Ring und der Jugendförderverein freuen sich auf viele Gäste. Der Eintritt zur Jazz-Night ist frei.

Für die sechs dänischen Vollblutmusiker ist es nicht das erste Mal, dass sie nach Bad Berleburg kommen. Bereits 2002 und 2008 gastierten sie im Rahmen der damaligen Veranstaltungsreihe „Let’s Dixie“ auf dem Marktplatz. Zuletzt spielten sie 2018 auch im Rathausgarten und begeisterten dabei Hunderte Zuhörer. So mancher Berleburger erinnert sich gerne an die Konzerte zurück.

Seit ihrer Gründung im Jahr 1991 haben die sechs Musiker der Six Foot Stompers durch das Publikum viel Zuspruch erhalten. Der Erfolg hat längst dazu geführt, dass die Band nicht nur in Dänemark, sondern auch im europäischen Ausland und in den USA gut bekannt ist. Im Laufe ihrer Karriere hat die Kapelle an verschiedenen Jazz Festivals teilgenommen, wie z. B. „Swinging Copenhagen“ und „Copenhagen Jazz Festival“. International hatten die Musiker Auftritte in Schweden und Grönland und haben auf Festivals in Polen und Italien gespielt. Dazu kommen mehrere Auftritte beim „French Quarter Festival“ und „Fritzel´s Jazz-reunion“ in New Orleans, USA. In Deutschland hat die Band 2013, 2015, 2017 und 2022 am International Dixieland Festival in Dresden teilgenommen. Auch in Hamburg und Berlin hatte das Publikum Gelegenheit, Six Foot Stompers zu sehen und zu hören. Mitglieder der Band sind Mogens Eghjort (Trompete), Jens Brandt, Kapellmeister (Klarinette und Gesang), Gunnar Bay (Posaune und Gesang), Torben Junker Larsen (Banjo), Lars Nielsen (Bass) und Nils Christensen (Schlagzeug). Ergänzende Informationen zu den Six Foot Stompers sind auch im Internet unter https://sixfootstompers-dk zu finden.

Für die dänische Reisegruppe ist vom Fredensborg-Ring ein umfangreiches touristisches Begleitprogramm organisiert worden. Ein besonderes Erlebnis dürfte der Besuch im Schieferschaubergwerk Raumland werden. Neben der Besichtigung der Grube Delle werden die Six Foot Stompers für ihre dänischen Landsleute im Stollen unter Tage ein Konzert geben, während das ehrenamtliche Team vom Schieferschaubergwerk für eine typische Wittgensteiner Mahlzeit inclusive Getränke sorgt. Eine Sightseeing-Tour durch die Wittgenstener Landschaft schließt sich an. Ein weiteres Ziel ist der Rhein-Weser-Turm nahe Oberhundem im Kreis Olpe, wo die Gäste vom Aussichtsturm auf 680 m Höhe eine wunderschöne Aussicht auf die umgebende Bergwelt genießen können. Ein lohnendes Ziel für die Gäste aus dem Flachland im Norden ohne wesentliche Höhenunterschiede. Ein zweites öffentliches Konzert geben die Six Foot Stompers am Samstag, 29. August, im Biergarten des Landhotel Gasthof Schütte in Schmallenberg-Oberkirchen. Trotz des vollen Programms verbleibt für die Gäste genügend Zeit für einen ausgiebigen Spaziergang durch Bad Berleburg. Für Sonntag ist die Rückreise nach Dänemark geplant.

