Kreuztaler Autor Simone Protani begeistert mit einzigartigen Kinderbüchern

(wS/red) Kreuztal 21.07.2023 | Als engagierter Kinderbuch-Autor mit Wohnsitz im Kreis Siegen-Wittgenstein seit 2003 hat Simone Protani eine besondere Fähigkeit entwickelt, Lern- und Vorschulhefte sowie Kritzel- und Malbücher für Kinder zu kreieren. Seine Leidenschaft für die Schaffung ansprechender und lehrreicher Werke begann schon vor vielen Jahren. Geboren am 02.08.1978 in Rom, Italien, fand Herr Protani im Jahr 2010 seinen Lebensmittelpunkt in Kreuztal, wo er seine kreative Reise fortsetzte.

Die Inspiration für sein Schaffen entsprang einer persönlichen Herausforderung, die er vor einigen Jahren selbst erlebte. Die Suche nach hochwertigem Lernmaterial für sein Kindergartenkind, um es bestmöglich auf die Grundschule vorzubereiten, führte ihn zu einer frustrierenden Erkenntnis – die verfügbaren Lernhefte und Bücher in den Läden entsprachen nicht seinen Vorstellungen. Entweder fehlte es an der gewünschten Qualität der Inhalte oder dem besonderen Etwas, das Kinder begeistert und zugleich Wissen vermittelt.

Simone Protani suchte nach Lernheften, die nicht nur kindgerecht und ansprechend gestaltet sind, sondern auch eine abwechslungsreiche Unterhaltung bieten. Sein Ziel war es, Bücher zu schaffen, die sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen Freude bereiten. Die Hefte sollten Kinder auf das Zusammentreffen mit anderen Kindern unterschiedlicher Herkunft vorbereiten und das soziale Verhalten fördern. Dabei war es ihm wichtig, auch Freundschaften und das Thema Behinderung sensibel und verständlich zu thematisieren. Pädagogisch wertvoll sollten sie sein, Kreativität und logisches Denken fördern und Grundschulwissen vermitteln.

Diese intensive Suche entwickelte sich zu einer Vision, die Simone Protani mit anderen kreativen Köpfen in die Realität umsetzte. Das Ergebnis ihrer gemeinsamen Arbeit sind einzigartige Lern- und Vorschulhefte sowie Kritzel- und Malbücher, die mit viel Liebe und Sorgfalt entstanden sind. Um sicherzustellen, dass die Bücher den Bedürfnissen der Kinder entsprechen, wurden sie von den Kindern im Team ausgiebig getestet und deren Anregungen direkt in die Gestaltung aufgenommen.

Die Bücher von Simone Protani sind nicht nur unterhaltsam, sondern auch als Unterstützung zur Festigung des Lernstoffs ideal geeignet. Eltern, Großeltern, Freunde und Erzieher finden in seinem Angebot sicherlich das passende Buch für ihre Kinder und Geschwister.

Besonders bemerkenswert ist auch das Bestreben von Simone Protani, sprachliche Vielfalt zu fördern. Dank der verschiedenen Muttersprachler arbeitet er in einem Team um seine Werke nicht nur in Deutsch, sondern auch in englisch, spanisch und italienisch anzubieten. Damit ermöglicht er Kindern mit unterschiedlichen Sprachhintergründen den Zugang zu wertvollem Bildungsmaterial.

Das Angebot von Simone Protani befindet sich nun kontinuierlich im Ausbau, und in naher Zukunft können Leserinnen und Leser hier noch mehr spannende Entdeckungen machen. Ende 2022 fing Simone Protani an, seine ersten Vorschulbücher zu entwickeln die fast ausschließlich online bestellt werden können.

„Wir freuen uns, dass Sie uns gefunden haben. Herzlich willkommen in unserer Welt der Bildung und Unterhaltung“, sagt Simone Protani. „Wir laden Sie ein, in unserem Sortiment zu stöbern und die Begeisterung für das Lernen zu entdecken.“

Interessierte Leserinnen und Leser können die ersten Werke von Simone Protani auf kritzelbuch.com entdecken und darüber erwerben.

Über Simone Protani: Simone Protani ist ein Kinderbuch-Autor mit einem starken Engagement für Bildung und Vielfalt. Seit dem Jahr 2003 wohnhaft im Kreis Siegen-Wittgenstein und seit 2010 in Kreuztal beheimatet, hat er es sich zur Aufgabe gemacht, hochwertige und unterhaltsame Lern- und Vorschulhefte sowie Kritzel- und Malbücher für Kinder zu entwickeln. Sein besonderes Augenmerk liegt darauf, Kinder auf spielerische Weise auf die Grundschule vorzubereiten, ihre sozialen Fähigkeiten zu fördern und Grundschulwissen zu vermitteln. Mit seinem Team arbeitet er stetig daran, sein Angebot zu erweitern und sprachliche Vielfalt zu unterstützen.