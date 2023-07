Krombacher unterstützt lokales Projekt: 2.500 Spende Euro für die Dorfgemeinschaft Littfeld

(wS/kr) Kreuztal 05.07.2023 | Die Krombacher Brauerei unterstützt ein Verein in der Nachbarschaft: Die Dorfgemeinschaft Littfeld erhält im Rahmen der jährlichen Spendenaktion eine Zuwendung in Höhe von 2.500 Euro.

Tom Köstervon der Krombacher Brauerei sorgte für große Freude als er den Verantwortlichen der Dorfgemeinschaft Littfeld den großen Spendenscheck überreichte. Mit dem Geld soll die Errichtung des Wanderweges „Littfer Bilderrahmenweg“ finanziert werden. Außerdem soll in der Nähe des örtlichen Friedhofs ein neuer Bilderrahmen mit Sitzbank errichtet werden – mit Blick auf die Krombacher Brauerei.

Die Spende ist Teil der Krombacher Spendenaktion, bei der das Familienunternehmen seit 2003 jährlich eine Gesamtsumme von 250.000 Euro, aufgeteilt auf 100 Spenden à 2.500 Euro, an ausgewählte Institutionen spendet.

Bis heute sind seit dem Start der Aktion über 4 Millionen Euro durch die Krombacher Mitarbeiter im Außendienst an mehr als 1.600 gemeinnützige Institutionen, Organisationen und Vereine überreicht worden, die sich insbesondere in den vielfältigsten Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe, Senior:innenhilfe und des Tierschutzes engagieren. Das Besondere an der Krombacher Spendenaktion: Unter dem Motto „Sie schlagen vor – wir spenden“ können Menschen in der Weihnachtszeit deutschlandweit selbst ihre Spendenvorschläge einreichen.

Zusammen mit den Vorschlaggeber:innen möchte die Krombacher Brauerei so das wichtige Engagement der unzähligen Institutionen und Vereine in Deutschland unterstützen. Eine Übersicht der diesjährigen 100 Begünstigten sowie weitere Informationen zur Krombacher Spendenaktion finden Sie unter:

https://nachhaltigkeit.krombacher.de/gesellschaft/spendenuebersicht-2023.

(v.l.nr.): Krombacher Gebietsverkaufsleiter Tom Köster mit den Vereinsverantwortlichen Wolfgang Otto und Jürgen Schumacher.

