Lebenswege … und es geht weiter – Geführte Wanderung für Trauernde

(wS/ca) Siegen 04.07.2023 | Die Ambulante ökumenische Hospizhilfe Siegen e.V. lädt in Kooperation mit der Koordinationsstelle für Ambulante Hospizarbeit im Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. Hinterbliebene, die einen nahestehenden Menschen verloren haben, zu einer geführten Trauerwanderung ein. Die Wanderung findet am Samstag, den 08. Juli 2023 um 14:30 Uhr statt. Treffpunkt ist der Wanderparkplatz P4 in der Burgstraße in 57258 Freudenberg.

Das Laufen in der Natur und der Austausch mit anderen Trauernden kann ein hilfreicher Schritt auf dem eigenen Trauerweg sein, um neue Kraft und Zuversicht für den „eigenen Lebensweg“ zu finden.

Ehrenamtliche Mitarbeitende unterstützen die Gruppe als Gesprächspartner:innen. Die Wanderstrecke verläuft über gut befestigte Wege mit leichter Steigung auf dem KulturFlecken-Weg. Die Wanderung erstreckt sich über knappe 7 km und dauert entsprechend ca. 2,5 Stunden. Im Anschluss an die Wanderung besteht die Möglichkeit zur Einkehr.

Da die Wanderung auch bei Regenwetter stattfindet, sollte an geeignete Kleidung und festes Schuhwerk gedacht werden, die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Veranstaltungskosten entstehen keine, lediglich der Verzehr ist selbst zu tragen.

