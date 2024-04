Dinokralle für Insekten

(wS/kw) Hilchenbach 29.04.2024 | Was kann das sein? Für Paul sah das Stück Holz, welches er sich ausgesucht hatte, wie eine riesengroße Dinokralle aus. Gemeinsam mit Mechthild Schäfer bohrte er mit viel Begeisterung kleine Löcher in den Holzscheit. Dabei lernte er, dass er gerade einen zukünftigen Unterschlupf für die kleinsten Bewohner unseres Planeten vorbereitete.

Zum Tag der Erde, der jedes Jahr in über 160 Ländern der Welt gefeiert wird, hatten sich die Klimawelten Hilchenbach das Thema „Insekten“ ausgesucht und zu einem bunten Aktionstag eingeladen.

Nach der Begrüßung durch Ingrid Lagemann, überreichte Herr Ermert als Vertreter der Stadt Hilchenbach die Gutscheine und Dankeschön-Urkunden an die Teilnehmenden der Hilchenbacher Frühjahrsputzaktion.

Im Anschluss war die Bühne frei für die Kinder des AWO-Familienzentrums, die mit ihrer Tanzvorführung „Guck mal diese Biene da“ eine wichtige Botschaft übermittelten. „Bienen sind sehr wichtig und jede Biene zählt. Sie sorgen für die Früchte dieser Welt …“ heißt es in dem Lied, zu dem die Kleinsten in ihren selbstgebastelten Kostümen fröhlich umeinander tanzten und viel Beifall bekamen.

Ab 12 Uhr starteten die zahlreichen Mitmachaktionen.

Wer Lust hatte, konnte sich mit einer Becherlupe auf die Suche nach kleinen Krabbeltieren begeben, sie malen und anschließend wieder behutsam freilassen.

Beim mobilen Seilgarten von Eva Nippel und ihrem Team hatten Mutige die Möglichkeit, sich wie ein fliegendes Insekt die Welt von oben anzuschauen.

Leere Blechdosen wurden mit Niströhren befüllt und anschließend von den Kindern liebevoll angemalt.

Wer mal eine Pause brauchte, konnte sich mit vegetarischen und veganen Speisen stärken und der Geschichte von „Wilmas wilder Welt“ lauschen.

Hierzu schlüpften Patricia Vanderlinden und Gerd Fleschenberg von der Bürgerstiftung Hilchenbach extra in die bunten Insektenkostüme.

Nach der Lesung verschenkte die Bürgerstiftung an jedes Kind ein Buch zum Nachlesen und ein Päckchen Blumensamen.

Auch die NABU-Geschäftsstelle und die Ausstellung „Gönn dir Garten“ wurden gut besucht und die eine oder andere insektenfreundliche Pflanze, von der Wittgensteiner Staudengärtnerei, direkt mit nach Hause genommen.

Die KlimaWelten Hilchenbach e.V. bedanken sie bei allen bienenfleißigen Baumeistern und Baumeisterinnen. Denn wenn entsprechend einem afrikanischen Sprichwort – viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, viele kleine Schritte tun, können wir das Gesicht der Welt verändern.

Fotos: KlimaWelten Hilchenbach