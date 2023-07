Lieblingsorte in Siegen: Gewinner des Wettbewerbs „Wir im Quartier“ ausgezeichnet

(wS/si) Siegen 04.07.2023 | Der schönste Lieblingsort in Siegen steht fest! Stadtbaurat Henrik Schumann hat jetzt die Gewinnerinnen und Gewinner des Fotowettbewerbs „Wir im Quartier“ ausgezeichnet. Den Fotowettbewerb hatte die Stadt Siegen anlässlich des Tags der Städtebauförderung am 13. Mai gestartet.

Über eine Online-Plattform konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bis zu zwei Fotos ihres Lieblingsortes im Siegener Stadtgebiet hochladen, nach Ablauf der Teilnahmefrist war dann die Abstimmung online möglich. Auch am „Tag der offenen Uni“ (13. Mai) der Universität Siegen konnten die Motive bewertet werden: Dort hatte die Stadt Siegen alle Motive an ihrem Aktionsstand ausgestellt.

Stadtbaurat Henrik Schumann überreichte den Gewinnerinnen und Gewinnern jetzt im Rathaus Geisweid ihre Preise. Der Erstplatzierte Dierk Schäfer-Stephani, der mit seinem Sonnenaufgang über der Trupbacher Heide die meisten Stimmen erhalten hatte, darf sich auf einen „Siegen-Tag“ mit Stadtführung und Hübbelbummler-Fahrt für zwei Personen freuen. Platz 2 geht an Stefan Schöttker, der das Siegener Krönchen bei Nacht und Vollmond fotografiert hat. Tina Bottenberg hat mit ihrem Blick auf das Krönchen vom Oberen Schloss den dritten Platz erreicht.

Beide erhielten ein „Siegen-Paket“ mit Souvenirs aus der Krönchenstadt.

Stadtbaurat Henrik Schumann (2.v.r.) zeichnete jetzt die Gewinnerinnen und Gewinner des Fotowettbewerbs „Wir im Quartier“ aus (v.r.): Dierk Schäfer-Stephani (1. Platz), Stefan Schöttker (2. Platz) und Tina Bottenberg (3. Platz).

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier