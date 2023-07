Neue Line Dance Gruppe startet in Kreuztal: Tanzen auch ohne Partner!

(wS/red) Kreuztal 29.07.2023 | Unter dieser Maßgabe startet am 07.08.2023 eine neue Line Dance Gruppe für Anfänger. Line-Dance begeistert durch seine Vielseitigkeit, schnelle Erfolgserlebnisse und universelle Anwendbarkeit und erfreut sich weltweit an großer Beliebtheit. Es wird in Linien und Reihen getanzt, ein fester Tanzpartner ist somit nicht erforderlich.

Für jeden Musikgeschmack ist etwas dabei: Von (New) Country, Rock, Pop sowie mit mitreißenden Elementen aus schottischen und irischen Tänzen.

Für jede Altersklasse und für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet. Weitere Infos unter: http://www.kreuztalertanzclub-casino.de/Start_LineDance.html oder www.kreuztalertanzclub-casino.de – Anmeldung unter: 0151 1567 9942

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier