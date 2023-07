Neuer „Stern“ am Siegerländer Sängerhimmel: Junger Meisterchor voiceBox für Top-Leistungen geehrt

(wS/si) Siegen 04.07.2023 | Für einen Lichtblick im wahrsten Sinne des Wortes sorgte jetzt der Chor voiceBox im Historischen Ratssaal: Als Überraschung und kleines Gastgeschenk anlässlich ihrer Ehrung durch Bürgermeister Steffen Mues hatten die Mitglieder des neuen Siegener Meisterchor viele kleine Leuchtobjekte mit dem Schriftzug des Chornamens im Gepäck und brachten so den altehrwürdigen Saal zum Strahlen.

Aber auch ohne diese Unterstützung leuchtet der Stern von voiceBox seit einiger Zeit ganz hell am Firmament des Siegerländer Chor-Sternenhimmels: Das gemischte Ensemble mit seinen rund 20 Sängerinnen und Sängern unter der Leitung von Melanie Müller mit Heimatbasis in Obersetzen hat zuletzt etliche Preise bei Wettbewerben abgeräumt.

Herausragend hierbei war sicherlich im Oktober 2022 die Verleihung des Meisterchortitels in der Kategorie „Sing und Swing“ des Chorverbandes NRW. „Dieser Titel ist ein Zeugnis für Ihre harte Arbeit, ihr Engagement und Ihre außerordentliche musikalische Begabung“, sagte Bürgermeister Steffen Mues in seiner Rede an die Sängerinnen und Sänger von voiceBox gewandt. „Der Chor hat sich in einem Wettbewerb mit vielen talentierten Ensembles aus ganz Nordrhein-Westfalen gemessen und sich an die Spitze gesungen. Und was diesen Erfolg umso bemerkenswerter macht, ist die Tatsache, dass voiceBox der einzige Chor in Siegen-Wittgenstein und sogar weit darüber hinaus ist, der diesen begehrten Titel tragen darf. Mehr noch, von den insgesamt 16 Chören, die aus Nordrhein-Westfalen angetreten sind, haben nur drei den Meisterchortitel erreicht!“

Die Einladung zum feierlichen Empfang im Ratssaal, der auch etliche Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen im Rat der Stadt Siegen sowie Vertreter der ARGE Siegen-Süd im Chorverband Siegerland gefolgt waren, sei auch „ein Symbol für die kulturelle Vielfalt und den Zusammenhalt, den wir hier in Siegen haben“, so Mues weiter, und erläuterte: „Musik hat die

einzigartige Kraft, Menschen unterschiedlicher Hintergründe und Generationen zusammenzubringen. Sie vermag es, Grenzen zu überwinden und Herzen zu berühren. Und genau das haben die Sängerinnen und Sänger von voiceBox mit ihrer eindrucksvollen Vorstellung bewiesen.“

Ein großes Ziel des ehrgeizigen Chores ist das Leistungssingen im klassischen Bereich, das im September stattfinden wird. Dort soll mindestens die zweite Stufe als Konzertchor erreicht

werden. 2024 steht dann auch schon der Meisterchortitel im Leistungssingen auf der To-Do- Liste, um sich gesanglich noch vielfältiger aufzustellen, wobei das Repertoire von voiceBox bereits jetzt ein breites Spektrum an Musikstilen umfasst, von klassischen Werken bis hin zu modernen und rhythmischen Arrangements, wovon sich die Gäste des Empfangs durch mehrere Gesangseinlagen an Ort und Stelle überzeugen konnten.

Dass der Chorverband Siegerland trotz solchen „Überfliegern“ heute gleichwohl vor großen Herausforderungen steht, verkannte indes auch der Siegener Bürgermeister nicht; so sei es

zunehmend schwieriger, die jungen Erwachsenen (zurück) in die Chöre zu holen. Sie müsse man von den vielen positiven Aspekten des Singens in Gemeinschaft vermitteln; Mues: „Singen im Chor schafft eine Bindung, die über die Musik hinausgeht. Es fördert die Teamarbeit, das Vertrauen und den Zusammenhalt untereinander. Und nicht zu vergessen die wissenschaftlich

elegten positiven Auswirkungen des Singens auf die Gesundheit und das Wohlbefinden!“

Dass Singen last but not least auch den Familienzusammenhalt fördert – beziehungsweise, dass ein guter Familienzusammenhalt positive Auswirkungen auf die Gesangsleistung haben kann, war ein weiterer Aspekt, der bei dieser Meisterchor-Ehrung zutage trat. So ist die Familie Müller mehrfach prominent vertreten, beispielsweise durch den 1. Vorsitzenden Rainer Müller und Tochter – und Chorleiterin – Marina Müller.

Eine gute Gelegenheit, die bisherige Fan-Basis noch weiter auszubauen, erhalten die Müllers und voicebox übrigens schon am 3. Oktober, dann sorgt der Chor für die musikalische Umrahmung der diesjährigen öffentlichen Feierstunde der Stadt Siegen zum Tag der Deutschen Einheit (11.00 Uhr, Rathaus Siegen).

Eine „leuchtende“ Visitenkarte gab der neue Meisterchor voiceBox aus Siegen beim Empfang zu seinen Ehren im Ratssaal ab.

Bürgermeister Steffen Mues (rechts) empfing den neuen Siegener Meisterchor voiceBox mit seiner Leiterin Marina Müller (dritte von rechts).

Fotos: Stadt Siegen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier