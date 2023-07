Open Air im Siegtal am 22.07.23 in Freusburg

(wS/red) Stadt Kirchen 12.07.2023 | Der Förderverein der Feuerwehr Freusburg hat auch dieses Jahr wieder für ihr Open-Air im Siegtal eine Tribut- Band der Extraklasse

angeheuert. Am 22.07.23 werden Demon ́s Eye über die Bühne auf dem Gelände der Firma Gebrüder Schmidt in Freusburg rocken. Europas Nr.1, wenn es um die Musik von Deep Purple geht. Zuvor heizt die Siegener Classik- Rockband HARAKIRI die Bühne auf…

Demon ́s Eye feiert dieses Jahr ihr 25 jähriges Bandjubiläum. Die Band die bereits gemeinsame Auftritte mit den Deep- Purple- Legenden Ian Paice und Jon Lord hatten verstehen es, das Publikum nicht nur musikalisch, sondern auch mit einer packenden Bühnenshow in ihre Bann zu ziehen. Wer also Songs wie ,,Smoke on the Water“ oder ,,Child in Time“ authentisch erleben möchte, sollte sich dieses Konzert nicht entgehen lassen. Mehr als Support für Demon ́s Eye ist die Siegener Band Harakiri. Mit ihrem breiten Spektrum an Classik- Rock packen sie nur das Beste vom Besten aus.

VVK 19,50 AK 22 / Einlass: ab 17 Uhr



Vorverkaufsstellen:

Tankstelle Bell Oil, Kirchrn

Tankstelle Eni, Mudersbach

Fitnessstudio Atlas, Betzdorf

oder Ticketshop: Open-Air-Siegtal.de

