Push-Verein erhält Auszeichnung – 5.000 Euro für „Planet.Push“ und „Juz on Air“

(wS/hi) Hilchenbach 14.07.2023 | Der Push-Verein belegt den 2. Platz beim Wettbewerb „Land und Leute – Dörfer im digitalen Aufbruch“ der Wüstenrot-Stiftung und erhält eine Auszeichnung in Höhe von 5.000 Euro.

Die Wüstenrot-Stiftung hatte 2021 gezielt nach neuen Wohn-, Arbeits- und Kreativorten auf dem Land gesucht. Im Fokus des Wettbewerbs standen solche Orte, die sich die digitalen Möglichkeiten zunutze machen und Stätten der Begegnung, des Lernens sowie des Entwickelns neuer Ideen sind.

Insgesamt wurden knapp 200 Beiträge aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eingereicht. 18 Projekte kamen in die enge Auswahl. Der Push-Verein hatte sich mit den Formaten „Planet.Push“ und „Juz on Air“ beworben.

Das digitale Festival „Planet.Push“ begeisterte während der Lockdownzeit mehr als 120 Zuschauerinnen und Zuschauer im Livestream. Das Angebot „Juz on Air“

transportierte die Jugendarbeit in die digitale Welt und streamte dreimal wöchentlich Livesendungen für Jugendliche aus dem Dahlbrucher Kirchenkeller.

Eine Delegation der Wüstenrot-Stiftung machte sich im Sommer 2022 vor Ort selbst ein Bild von der digitalen Jugendarbeit im Jugendzentrum Dahlbruch. Der Jury gefielen die spannenden Angebote, die Kreativität und das junge Engagement.

Deshalb wurden die Verantwortlichen jetzt zur Preisverleihung nach Apolda in Thüringen eingeladen.

Im Veranstaltungssaal des „Eiermannbaus“, einer Architekturikone der Moderne, nahmen drei Mitglieder des Push e.V. den Preis entgegen. Die Moderatorin des „Planet.Push“-Festivals, Leonie Sommerfeld, der Mitarbeiter für das Thema Medienarbeit im Jugendzentrum, Maximilian Langenbeck, und der Ideengeber, Coach und Videodesigner Julius Leuthold freuten sich über die hohe Auszeichnung und Wertschätzung. Mit dem Preisgeld werden die kulturelle Jugendarbeit im Verein

sowie die kulturelle Teilhabe gefördert.

Den 1. Preis hat das Projekt „Tischlein deck dich“ aus Österreich gewonnen, bei dem mithilfe einer digitalen Plattform niedrigschwellig das soziale Miteinander und die regionale Wertschöpfung gestärkt wurde. Weitere Informationen zum Wettbewerb sind auf https://digitaleraufbruch.land-und-leute.org/ zu finden.

