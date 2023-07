Rekord am „Stilling“: Mark Reimikjan ist das 1000. Baby in 2023

(wS/dia) Siegen 07.07.2023 | Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin: Magische Grenze früh überschritten

Erst ein paar Minuten alt – und schon ein Rekordhalter: Mark Reimikjan ist in diesem Jahr das 1000. Baby, das in der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin am Diakonie Klinikums Jung-Stilling in Siegen das Licht der Welt erblickte. Sein Geburtstag ist der 6. Juli – so früh wurde im Ev. Krankenhaus am Rosterberg die magische 1000er-Grenze noch nie überschritten.

Um genau 23.02 konnten Mama Marine Nasibyan und Papa Edgar Reimikjan ihren Sohn in den Armen halten. Und mit ihnen freute sich das Team um Chefärztin Dr. Flutura Dede: „Dass uns so viele Eltern ihr Vertrauen schenken zeigt uns, dass unser Konzept der familienorientierten Geburtshilfe mit höchster Sicherheit für Mutter und Kind aufgeht – und auch weit über die Siegener Grenzen hinaus bekannt ist.“ Gemeinsam mit der pflegerischen Stationsleiterin Steffi Panz und der stellvertretenden Kreißsaal-Leiterin Sarah Lange gratulierte sie der Familie aus Haiger mit Präsenten, lieben Worten und einem Blumenstrauß. Die Geburt des 3270 Gramm schweren und 48 Zentimeter großen Jungen verlief auf natürlichem Weg – und völlig unkompliziert. Schon bald geht es für ihn und seine Mama nach Hause. Dort freuen sich schon die beiden „großen“ Geschwister, fünf und sieben Jahre alt, darauf, den Familienzugang endlich in den Armen halten zu können.

Seit Anfang des Jahres profitiert die Abteilung für Geburtshilfe und Pränatalmedizin vom in Betrieb gegangenen, neuen Anbau. 1000 Quadratmeter mehr Platz stehen nun für die jungen Familien bereit. Ganz zur Freude von Marine Nasibyan: „Wir fühlen uns hier sehr gut aufgehoben.“ Im vergangenen Jahr erblickten im Siegener Diakonie Klinikum 1921 Babys das Licht der Welt. Zudem wurden 107 Zwillingspaare und zwei Mal Drillinge geboren. „Immer mehr werdende Eltern nehmen weite Wege auf sich, um bei uns zu entbinden“, so die Chefärztin. Viel Arbeit, die ihr Team hochmotiviert angeht: „Deshalb möchte ich mich für den großen Einsatz meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch ganz herzlich bedanken“, führte Dr. Flutura Dede weiter aus.

Stetig stehen die Zeichen im Team auf Wachstum, wie Verwaltungsdirektor Jan Meyer ergänzt: „In allen Bereichen würden wir uns über Bewerbungen zur Ergänzung und Unterstützung unserer bestehenden Teams freuen. Durch die über Jahre immer weiter steigende Nachfrage in der Geburtshilfe am Standort Jung-Stilling ist natürlich auch eine Vergrößerung der Teams notwendig.“

In den Armen von Mama Marine und Papa Edgar präsentiert sich Mark Reimikjan bei seinem ersten Fototermin. Er ist das 1000. Baby, das in diesem Jahr in der Klinik für Geburtshilfe und Pränatalmedizin am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in Siegen das Licht der Welt erblickte. Darüber freuen sich (von links) Chefärztin Flutura Dede, die stellvertretende Kreißsaal-Leiterin Sarah Lange, Verwaltungsdirektor Jan Meyer und die pflegerische Stationsleiterin Steffi Panz.