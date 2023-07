Reumütiges Geständnis: 27-Jähriger meldet sich bei Bundespolizei nach Wutausbruch mit Sachbeschädigung

(wS/ots) Siegen 13.07.2023 | Gegen 5:30 Uhr wurde ein reumütiger Mann auf der Wache der Bundespolizei in Siegen vorstellig und zeigte sich selbst an.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages begab sich ein 27-Jähriger zu den Bundespolizisten in Siegen. Den Beamten fiel auf, dass er ein Schild einer Trafoanlage in der Hand hielt. Der Hilchenbacher erklärte, dass er sich soeben an der City Galerie in Siegen aufhielt und seine Emotionen nicht kontrollieren konnte. Er habe vor lauter Wut seinen Rucksack gegen eine Trafoanlage an der City Galerie geschleudert. Dabei sei das in seiner Hand befindliche Schild von der Trafoanlage abgefallen. Voller Unrechtsbewusstsein wollte er sich nun bei der Polizei stellen und die Tat gestehen. Die tatsächliche Ausprägung des Schadens ist derzeit noch unklar.

Trotz des Schuldeingeständnisses leiteten die Bundespolizisten ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den deutschen Staatsbürger ein.

