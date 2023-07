Schiedsperson für Kreuztal gesucht

(wS/kr) Kreuztal 28.07.2023 | Nicht alles soll und muss vor Gericht landen. Bei Streit am Gartenzaun, Unfrieden in der Nachbarschaft und anderen kleineren Vorkommnissen können Schiedspersonen dabei helfen, die Wogen wieder zu glätten.

Für den Schiedsamtsbezirk Kreuztal II wird ab sofort eine neue Schiedsperson gesucht. Dieser Bezirk umfasst die Stadtteile Kreuztal (nur nördlich der Linie Marburger Straße/Heesstraße), Burgholdinghausen, Eichen, Krombach und Littfeld.

Die Aufgabe der Schiedsfrau bzw. des Schiedsmannes besteht darin, als Vorstufe zum gerichtlichen Verfahren, kleinere Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten in vermögens- und strafrechtlicher Art zu schlichten und im Sühneverfahren einen Vergleich herbeizuführen. Die Aufgabenpalette gestaltet sich vielfältig, so gehören beispielsweise Nachbarschaftsstreitigkeiten, leichte Körperverletzung, Hausfriedensbruch, Streitigkeiten aus Mietverhältnissen oder Beleidigungen zum Tätigkeitsfeld einer Schiedsperson.

Die Tätigkeit als Schiedsperson ist ehrenamtlich, die Amtszeit beträgt 5 Jahre. Schiedsperson kann grundsätzlich werden, wer innerhalb des Schiedsbezirks wohnt, mindestens 25 und höchstens 75 Jahre alt ist. Darüber hinaus sollten die Bewerber/innen kommunikativ sein und über Einfühlungsvermögen verfügen bei sicherem Auftreten und Durchsetzungsvermögen.

Interessierte wenden sich bitte an das Amt für Ordnung und Sicherheit der Stadt Kreuztal, Herr Hein, Zimmer 10, Tel. 51-218.

Blick auf Kreuztal

