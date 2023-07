Schnelle Hilfe von Polizei und Feuerwehr verhindert Schlimmeres

(wS/ots) Siegen 04.07.2023 | Ein ungewöhnlicher Notruf erreichte die Leitstelle der Polizei am gestrigen Montag (03.07.2023). Eine Mutter aus Siegen rief an und berichtete, sie habe sich zuhause ausgesperrt. Problem: In der Wohnung befinde sich das zweijährige Kind.

Sofort machten sich Polizei und Feuerwehr auf den Weg zur Wohnung. Vor Ort sahen die Einsatzkräfte, dass im 2. Obergeschoss eine Balkontür offenstand. Mithilfe der Drehleiter gelang es den Einsatzkräften, in die Wohnung und damit zum Kind zu gelangen. Am Ende entstand kein Schaden, die Mutter konnte zu ihrem Kind zurückkehren und die Einsatzkräfte wieder abrücken.

Um solche oder möglicherweise schlimmere Situationen zu verhindern, rät die Polizei dazu, einen Zweitschlüssel (wenn möglich) bei den Nachbarn zu hinterlegen, um im Ernstfall schnell reagieren zu können.

Im Notfall stehen Polizei und Feuerwehr immer unter der 110 bzw. der 112 zur Verfügung!



Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier