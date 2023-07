Schreckschusswaffe im Spiel: Polizeieinsatz nach Streit in Siegen – zwei Verletzte

(wS/ots) Siegen 31.07.2023 | In der Nacht von Freitag auf Samstag (29.07.2023) sind Einsatzkräfte gegen kurz nach drei Uhr in die Marburger Straße in Siegen alarmiert worden. Mehrere Zeugen berichteten von einer Streitigkeit, in deren Verlauf Schüsse gefallen sein sollen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es nach ersten Erkenntnissen zu einem Streit zwischen einem 36- und einem 24-Jährigen gekommen ist. Dabei verletzten sich die Beteiligten gegenseitig. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar. Ebenfalls ist unklar, wie die Verletzungen der Beteiligten entstanden sind.

Derzeit geht die Kriminalpolizei davon aus, dass der 24-Jährige mehrfach mit einer Schreckschusswaffe geschossen hat.

Die Waffe wurde durch die eingesetzten Beamten sichergestellt. Beide Männer kamen in umliegende Krankenhäuser.

Das Kriminalkommissariat 4 hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die den Streit beobachtet haben, sich unter der 0271/7099-0 zu melden.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier