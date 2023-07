Siegen – Obergraben: Balkongeländer droht auf Straße zu stürzen

(wS/red) Siegen 09.07.2023 | Aufgrund der kurzen, aber teils heftigen Stürme am heutigen Sonntagnachmittag mussten die Feuerwehren im Kreis Siegen-Wittgenstein zu verschiedensten Einsätzen ausrücken.

In Siegen musste die Feuerwehr in den Obergraben anrücken. Hier hatte der kräftige Wind ein Balkongeländer erfasst, welches auf den Gehweg und Straße zu stürzen drohte. Sofort wurde der Gefahrenbereich von der Polizei gesperrt. Mit der Drehleiter rückte die Siegener Feuerwehr an und beseitigte die Gefahr.

Verletzt wurde niemand.









Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier