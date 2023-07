Siegener Ferienspaß-Angebot: Jugendliche lernten Tipps und Tricks mit dem BMX

(wS/si) Siegen 25.07.2023 | 24 Jugendliche haben jetzt an zwei BXM-Workshops im städtischen Skatepark Goldammerweg in Eiserfeld teilgenommen. Das actionreiche Sport-Event wurde im Rahmen des Siegener Ferienspaßes der Stadt Siegen angeboten und erfreute sich auch in diesem Jahr wieder großer Beliebtheit.

Bevor sie in die Pedale treten konnten, wurden die Mädchen und Jungen zunächst mit den jeweils passenden Rädern samt Helmen und Schutzausrüstung ausgestattet. Bei Sonnenschein ging es dann zusammen mit Fionn Kortenbrede vom Workshop-Anbieter „Infaction“ direkt in die Praxis und die jungen Teilnehmenden probierten verschiedene Fahrmanöver aus.

Auch die „BMX-Neulinge“ durften sich langsam an das Befahren der Rampen im Skaterpark begeben, nachdem sie zuvor die notwendige Radkontrolle trainiert hatten. Schon nach kurzer Zeit fühlten sich die Jugendlichen im Befahren der verschiedenen Rampentypen sicherer und mutiger, übten im Verlauf des dreistündigen Kurses kleine Tricks und Bike-Techniken und bauten Balanceübungen ein. Die schnellen Erfolgserlebnisse sollten die Jugendlichen motivieren und zu mehr Selbstbewusstsein führen, außerdem soll der Kurs in gemischter Altersgruppe soziale Kompetenz und Rücksicht im Umgang miteinander fördern.

Bei einigen Teilnehmenden konnte das Interesse an einem neuen sportlichen Hobby geweckt werden. Für das kommende Jahr ist eine Erweiterung auf Scooterkurse angedacht.



