Sommerfest bei der Feuerwehr-Einheit Hain: Ein Tag voller Genuss und spannender Attraktionen am Samstag, den 05. August 2023

(wS/red) Siegen 25.07.2023 | Die Feuerwehr Einheit Hain lädt herzlich zum diesjährigen Sommerfest am Samstag, den 05. August 2023, ein. Ab 12.00 Uhr erwartet die Besucher ein erlebnisreicher Tag am Gerätehaus in der Oststraße.

Kulinarische Köstlichkeiten stehen im Mittelpunkt des Sommerfestes. Vom traditionellen Kohlegrill werden saftige Steaks und Bratwurst zubereitet, während das frische Krombacher direkt vom Fass serviert wird. Für Liebhaber eines erfrischenden Apfelweins gibt es Possmann’s Apfelwein. Doch auch Naschkatzen kommen auf ihre Kosten, denn es wird eine Auswahl an Kaffee, Kuchen und Waffeln angeboten.

Neben dem Gaumenschmaus gibt es auch zahlreiche Attraktionen, die das Sommerfest zu einem unvergesslichen Ereignis machen. Die Besucher haben die Gelegenheit, eine beeindruckende Fahrzeugausstellung der Feuerwehr zu bestaunen. Die Zukunft der Feuerwehr ist ebenfalls vertreten, denn die Jugendfeuerwehr präsentiert sich mit ihren spannenden Aktivitäten und Aufgaben.

Ein besonderes Highlight ist die historische Feuerwehr mit ihrer authentischen Handdruckspritze. Hier wird lebendige Geschichte zum Leben erweckt, und die Gäste haben die Möglichkeit, einen Einblick in vergangene Zeiten der Feuerwehrarbeit zu erhalten.

„Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Gästen einen tollen Tag zu verbringen und das Sommerfest in geselliger Atmosphäre zu genießen“, so Marvin Steuhl Förderverein Einheit Hain, „Es ist uns eine große Freude, unsere Arbeit der letzten Monate zu präsentieren und mit den Menschen aus der Region ins Gespräch zu kommen. Wir laden alle herzlich ein, an unserem Fest teilzunehmen und freuen uns auf zahlreiche Besucher.“

Das Sommerfest der Feuerwehr-Einheit Hain verspricht ein Tag voller Genuss, spannender Einblicke und netter Begegnungen zu werden. Das gesamte Team der Feuerwehr-Einheit Hain freut sich auf Ihren Besuch!