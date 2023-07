Trainieren, schwitzen, rudeln: Rudelturnen im Rathausgarten

(wS/red) Bad Berleburg 31.07.2023 | Gemeinsam schwitzen, gemeinsam Spaß haben – das Rudelturnen geht in Bad Berleburg in die nächste Runde. Die Aktion findet zum zweiten Mal am Donnerstag, 10. August, ab 18 Uhr im Rathausgarten statt. Trainieren, schwitzen, rudeln – das Motto ist Programm. Das Sommer-Workout – veranstaltet durch den Kreissportbund Siegen-Wittgenstein in Kooperation mit der Stadt Bad Berleburg – bietet zwei kostenlose Bewegungseinheiten:

Um 18 Uhr starten Franziska und Maria Espeter mit einem „Power Workout“, um 19 Uhr bietet Julia Cofala ein „Mobility Workout“ – ein Mix aus Pilates und Mobility-Training – an. Beide Einheiten sind kostenlos, es ist lediglich erforderlich, eine eigene Matte und ein eigenes Getränk mitzubringen.

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier