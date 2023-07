TuS Ferndorf startet in die Vorbereitungsphase und absolviert Testspiele

Der TuS Ferndorf wird in diesen Testspielen auf einige ehemalige Spieler treffen, die nun für andere Teams auflaufen. Bereits am Dienstag erwartet uns das Wiedersehen mit Marijan Basic, der nun für den TuS Derschlag spielt. Basic hat eine besondere Geschichte mit dem TuS, da er in seiner Karriere gleich dreimal hier spielte und 2013 sogar von der DHL für das erste „TOR DES MONATS“ ausgezeichnet wurde. Die Ehrung wurde von der Handball-Ikone Andreas Thiel (der Hexer), dem „siebenfachen Handballer des Jahres“ durchgeführt und Basic setzte sich dabei gegen Größen wie Dominik Klein und Iker Romero durch.

Das zweite Wiedersehen findet in Krefeld statt, wo wir auf einen Publikumsliebling der TuS-Fans treffen: JÖRN PERSSON, auch bekannt als der Sylter Jung. Nach seinem Wechsel von Ferndorf haben ihn die Krefelder als starken Rückraumspieler verpflichtet.

Sowohl wir als auch der Verein hoffen, dass die Testspiele eine große Anzahl von Zuschauern anlocken werden, da alle gespannt darauf sind, die neuen Spieler in Aktion zu sehen und wie sie sich präsentieren. Auch das Interesse an Ceven Klatt als ehemaliger Kreisläufer in Ferndorf und jetzt als Trainer wird sicherlich ein beliebtes Gesprächsthema sein.

Bericht: petro

Anzeige – Werben bei wirSiegen.de – Infos hier